నేడు ఫాదర్స్‌ డే (జూన్‌ 19). ఈ సందర్భంగా టాలీవుడ్‌కి చెందిన పలువురు సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఒక గొప్ప కొడుకుగా, గర్వించదగ్గ తండ్రిగా మధురమైన అనుభూతిని ఆస్వాదిస్తున్నాను అని మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి అనారు. ఈ మేరకు ఆదివారం ఉదయం తండ్రి వెంకట్రావ్‌తో దిగిన ఫోటోని ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేస్తూ ఫాదర్స్‌ డే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

It is a great feeling to be a grateful son and a proud father! #HappyFathersDay to all!💐😍 pic.twitter.com/3n7OFwQ8Ka — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) June 19, 2022

మరోవైపు సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు కూడా నాన్న కృష్ణకు ఫాదర్స్‌ డే శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ..‘నాన్న అనే పదానికి నాకు సరైన నిర్వచనం తెలియజేశారు. మీరు లేకుండా నేను లేను. హ్యాపీ ఫాదర్స్‌డే నాన్న’అని మహేశ్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు.

You led by example and showed me what it means to be a father.. I wouldn't be who I am without you.. Happy Father's Day Nanna! ❤️ pic.twitter.com/UYADkoKeOm — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) June 19, 2022

‘నాన్న నువ్వు నాకోసం తీసుకున్నా ప్రతి నిర్ణయం ప్రతి కష్టం ప్రతి శ్రమ ప్రతి అడుగు నా మదిలో వెంటాడుతూనే ఉంటాయి ఐ లవ్ యు నాన్న’అని నటుడు, నిర్మాత బండ్ల గణేశ్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు.

Nanna,

You had not only given me life but also all the qualities required to live it happily and successfully:

The courage to face difficulty, The cheerfulness to savour every moment..

This is the first father's day without you and miss you badly nannaa..

Love you Forever ❤️ pic.twitter.com/ZNZNewlZke — Sreenu Vaitla (@SreenuVaitla) June 19, 2022