Chiranjeevi Meets Kapil Dev: ప్రముఖ హీరో చిరంజీవి, ప్రఖ్యాత మాజీ క్రికెటర్‌ కపిల్‌దేవ్‌ హైదరాబాద్‌లోని ఓ హోటల్‌లో కలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా తాము కలిసి దిగిన ఫోటోలను ఆదివారం సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశారు చిరంజీవి. ‘‘చాలాకాలం తర్వాత నా మిత్రుడు కపిల్‌దేవ్‌ను కలుసుకోవడం సంతోషంగా ఉంది.. పాత జ్ఞాపకాలను ఓసారి గుర్తుచేసుకున్నాం’’ అన్నారు చిరంజీవి.

Wonderful meeting my old friend @therealkapildev after a long time. The exquisite #FalaknumaPalace setting made it even more special. Travelled back in time at multiple levels & Fondly recalled old memories.He is very much the #HaryanaHurricane who won us our #FirstWorldCup pic.twitter.com/Y4Ezfhp65j

