Chiranjeevi: కపిల్‌ దేవ్‌ను కలిసిన చిరు

Aug 30, 2021, 08:25 IST
Chiranjeevi His Wife Surekha Meets Kapil Dev - Sakshi

Chiranjeevi Meets Kapil Dev: ప్రముఖ హీరో చిరంజీవి, ప్రఖ్యాత మాజీ క్రికెటర్‌ కపిల్‌దేవ్‌ హైదరాబాద్‌లోని ఓ హోటల్‌లో కలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా తాము కలిసి దిగిన ఫోటోలను ఆదివారం సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశారు చిరంజీవి. ‘‘చాలాకాలం తర్వాత నా మిత్రుడు కపిల్‌దేవ్‌ను కలుసుకోవడం సంతోషంగా ఉంది.. పాత జ్ఞాపకాలను ఓసారి గుర్తుచేసుకున్నాం’’ అన్నారు చిరంజీవి. 

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Tags: 
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Kapil Dev
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