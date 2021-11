Bigg Boss Telugu 5: బిగ్‌బాస్ ఇంట్లో కెప్టెన్ కోసం వేట కొనసాగుతోంది. ప‌ద‌కొండో వారం కెప్టెన్ అయ్యేందుకు అంద‌రూ హోరాహోరీగా పోరాడుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే సిరి-ష‌ణ్ను, మాన‌స్‌-పింకీలు మాత్రం అల‌క‌లు, బుజ్జ‌గింపుల‌తో బిజీగా ఉన్నారు. నిన్న‌టి(న‌వంబ‌ర్ 18) ఎపిసోడ్‌లో పింకీని ద‌గ్గ‌ర‌కు రావ‌ద్దంటూ కోప‌గించుకున్నాడు మాన‌స్. దీంతో పింకీ హ‌ర్ట్ అవ‌గా త‌ట్టుకోలేక‌పోయిన మానస్ ఆమెకు సారీ చెప్పి గొడ‌వ‌కు ఫుల్‌స్టాప్ పెట్టాడు.

అటు ష‌ణ్ను- సిరి దేనికో గొడ‌వ‌ప‌డి మాట్లాడుకోలేదు. ఇద్ద‌రూ త‌మ‌త‌మ ల‌వర్స్‌ను గుర్తు చేసుకుని కాసేపు బాధ‌ప‌డ్డారు. ష‌ణ్ను.. త‌న త‌ల్లి రాసిన లెట‌ర్‌ను చ‌దువుకుని కాస్త స్వాంత‌న పొందాడు. త‌ర్వాత త‌న ప్రేయ‌సి దీప్తి సున‌య‌న‌ కానుక‌గా ఇచ్చిన రింగును త‌దేకంగా చూసుకుని ఏదో ఆలోచ‌న‌ల్లో మునిగిపోయాడు. అటు సిరి కూడా త‌న‌కు కాబోయే భ‌ర్త శ్రీహాన్‌ వేలికి తొడిగిన‌ ఉంగ‌రాన్ని త‌డుముకుని త‌న‌తో ఉన్న‌ జ్ఞాప‌కాల‌ను గుర్తు చేసుకుంది.

#BiggBossTelugu5

Did anyone observed #Siri LIPKISS to #Shannu

That time blurr came.

I thought internet issue and clicking on 10s back button to what happened But I after doing couple of times I realized it was blurred.

Did anyone though like me and done... 😂 😂

— Sekhar Sharm🅰️🅰️ (@iamsekharsharma) November 18, 2021