 ప్రెగ్నెన్సీతో కత్రినా కైఫ్.. పుట్టబోయే బిడ్డపై జోస్యం
Katrina Kaif: ప్రెగ్నెన్సీతో కత్రినా కైఫ్.. పుట్టబోయే బిడ్డపై జోస్యం

Oct 9 2025 6:26 PM | Updated on Oct 9 2025 6:44 PM

Astrologer Predicts Katrina Kaif And Vicky Kaushal To Be Blessed With this baby

బాలీవుడ్ భామ కత్రినా కైఫ్ తెలుగువారికి కూడా సుపరిచితమైన పేరు. తెలుగులో మల్లీశ్వరి చిత్రంతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ముద్దుగుమ్మ.. ఆ తర్వాత బాలకృష్ణతో కలిసి నటించిన అల్లరి ప్రియుడు సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరైంది. బాలీవుడ్‌లో స్టార్ హీరోల సరసన మెప్పించిన కత్రినా.. హీరో విక్కీ కౌశల్‌ను పెళ్లాడింది. ఇటీవలే ఈ జంట అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్‌ చెప్పారు. కత్రినా గర్భంతో ఉన్న విషయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు.

అయితే తమ అభిమాన హీరోయిన్‌ ఎప్పుడు బేబికి వెల్‌కమ్ చెబుతుందా అని ఫ్యాన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఓ ప్రముఖ జ్యోతిష్యుడు అనిరుధ్ కుమార్ మిశ్రా జోస్యం చెప్పారు. కత్రినా- విక్కీ కౌశల్‌కు మొదటి బిడ్డగా కూతురు పుడుతుందని జోస్యం చెప్పారు. ఇది కాస్తా నెట్టింట వైరల్ కావడంతో ఫ్యాన్స్‌ సైతం క్రేజీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మీ అంచనా కేవలం 50 శాతం మాత్రమే నిజమంటూ ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేశాడు. ప్రస్తుతం కూతుళ్ల సీజన్‌ నడుస్తోందని మరో నెటిజన్‌ ఫన్నీగా రాసుకొచ్చాడు. ఈ ట్వీట్‌ నెట్టింట తెగ వైరలవుతోంది.

కొన్నాళ్ల పాటు డేటింగ్‌ చేసిన కత్రినా కైఫ్, విక్కీ కౌశల్..  2021 డిసెంబర్ 9న పెద్దల సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వయసులో కత్రినా కంటే విక్కీ చిన్నవాడు. పెళ్లయిన నాలుగేళ్ల తర్వాత ఈ జంట తల్లిదండ్రులుగా మారబోతున్నారు. సినిమాల విషయానికొస్తే.. ‘ఛావా’తో బ్లాక్‌ బస్టర్‌ హిట్‌ అందుకున్న విక్కీ.. ప్రస్తుతం లవ్ అండ్ వార్' అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. కత్రినా కైఫ్ చివరిసారిగా 2024లో విజయ్‌ సేతుపతితో కలిసి ‘మేరి క్రిస్మస్‌’ చిత్రంలో నటించింది.

 

 

 

