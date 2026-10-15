టాలీవుడ్లో ‘రణబాలి’ సందడి మొదలైంది. విజయ్ దేవరకొండ, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం రేపు (అక్టోబర్ 16) ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. విడుదలకు ముందే థియేటర్ల వద్ద సందడి కనిపిస్తోంది. తాజాగా ‘రణబాలి’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లోనూ సుమ తన లుక్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఈ సినిమాలో రష్మిక మందన్న పోషించిన జయమ్మ పాత్రను గుర్తు చేసేలా సంప్రదాయ దుస్తుల్లో ముస్తాబై సందడి చేశారు. ఈ సందర్భంగా దిగిన పలు ఫొటోలను సుమ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.
‘ప్రతి వేదికా జీవితంలోనూ, వేదికపై కూడా ఒక కొత్త అనుభవమే. జీవించి ఉన్న ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, ప్రేమిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నా’ అంటూ తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. జయమ్మ లుక్లో సుమను చూసి అభిమానులు ఆసక్తికరంగా స్పందిస్తున్నారు.
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