దళపతి విజయ్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం వారిసు/వారసుడు. వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ తెలుగు, తమిళంలో సూపర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. దిల్‌ రాజు నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి తమన్‌ సంగీతం అందించాడు. సంక్రాంతికి రిలీజైన వారసుడు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద వసూళ్ల ప్రభంజనం సృష్టించింది. తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి రాబోతోంది.

అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియోలో ఫిబ్రవరి 22 నుంచి అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ విషయాన్ని ప్రైమ్‌ అధికారికంగా వెల్లడించింది. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్‌ కానున్నట్లు పేర్కొంటూ స్పెషల్‌ పోస్టర్‌ విడుదల చేసింది. థియేటర్‌లో చూసి చాలారోజులవుతుందని ఫీలవుతున్న విజయ్‌ ఫ్యాన్స్‌ ఎంచక్కా బుధవారం నుంచి మరోసారి వారసుడు మూవీ చూసేయొచ్చు.

