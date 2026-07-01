 డెలీవరీ బాయ్ vs హీరో.. కారుపై దాడి | Actor Akhil Car Damaged Delivary Boy Issue Latest | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Akhil Raj: ముదురుతున్న వివాదం.. హీరో కారుపై దాడి

Jul 1 2026 8:39 AM | Updated on Jul 1 2026 8:39 AM

Actor Akhil Car Damaged Delivary Boy Issue Latest

గతేడాది థియేటర్లలో రిలీజై ఆకట్టుకున్న 'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి'లో హీరోగా నటించి, పలు సినిమాల్లో సహాయ పాత్రలు చేసిన అఖిల్ రాజ్.. డెలివరీ బాయ్‌ని కొట్టడం, అందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ కావడం తెలిసిందే. అయితే తొలుత అందరూ హీరోని విమర్శించారు. కానీ తర్వాత అఖిల్ తన వెర్షన్ చెబుతూ ఓ వీడియో పోస్ట్ చేశాడు. తన తల్లిని తిట్టడం వల్లే డెలివరీ బాయ్‌ని కొట్టానని అన్నాడు. ఇది వివాదంగా మారడంతో గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశాడు.

(ఇదీ చదవండి: నిజమేంటో తెలుసుకోండి.. డెలివరీ బాయ్‌ వివాదంపై అఖిల్ రాజ్)

ఇక అఖిల్ రాజ్.. గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయడంతో పలువురు డెలివరీ బాయ్స్ కూడా అక్కడికి చేరి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కాగా మంగళవారం అఖిల్.. తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి కారులో గుడికి వెళ్తుండగా కొండాపూర్‌లో డెలివరీ బాయ్ రమేశ్, తన అనుచరులతో కలిసి కారుని చుట్టుముట్టి రాళ్లతో దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ కాగా.. పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని డెలివరీ బాయ్‌తో పాటు మరో నలుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ఇరువర్గాల వాదనలను విచారిస్తున్నారు.

(ఇదీ చదవండి: మహేశ్ బాబు.. మరో 80 రోజులు మాత్రమే)

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సత్యదేవ్ ‘రావు బహదూర్’ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌.. (ఫోటోలు)
photo 2

అక్కినేని అఖిల్‌ ‘లెనిన్‌’ మూవీ HD స్టిల్స్‌

photo 3

‘హ్యాంగ్‌మ్యాన్’ మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

‘ఆల్ఫా’ మూవీ ప్రమోషన్‌లో సందడి చేసిన అలియా భట్ (ఫొటోలు)
photo 5

గ్లామరస్‌గా సింగ్ గీతం బ్యూటీ నివేదా పేతురాజ్.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Ponnavolu Sudhakar Reddy Sensational Comments On Vangalapudi Anitha 1
Video_icon

ఈ సారి అరే గిరే అని సౌండ్ చేస్తే రౌండ్ పక్కా...
YSRCP Shyamala And Nagamalleswari Comments On Vangalapudi Anitha 2
Video_icon

మేకప్ మంత్రి అని అన్నది మీ టీడీపీనే.. అనితను చెడుగుడు ఆడుకున్న శ్యామల, నాగమల్లీశ్వరి
TDP MLA Bonda Uma Shocking Comments On Chandrababu 3
Video_icon

చంద్రబాబుపై బోండా ఉమా షాకింగ్ కామెంట్స్!
Hyderabad Journalist K Venkatrami Reddy Arrest 4
Video_icon

భార్యను నెట్టేసి.. జర్నలిస్ట్ KVR అరెస్ట్
YS Jagan Mohan Reddy Key Press Meet Today 5
Video_icon

నేడు వైఎస్ జగన్ కీలక ప్రెస్ మీట్

Advertisement
 