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నా ఆవేదన

Jun 7 2026 11:51 PM | Updated on Jun 7 2026 11:51 PM

నేటి సమాజంలో మొబైల్‌ ఫోన్‌కు ఇచ్చినంత విలువ సాటి మనిషికి ఇవ్వట్లేదు. మొబైల్‌ ఫోన్‌ ఉంటే ఏదైనా చేయవచ్చు.. ఏదైనా సాధించొచ్చు అనే ఊహలో బతికేస్తున్నాం మనం. మన ప్రతీ పనిలో మొబైల్‌ భాగమైపోయింది. ఈ మొబైల్‌ ఒక కుటుంబంలో ఆనందాన్ని నింపితే.. మరో కుటుంబంలో మంటలు రాజేస్తూ విషాదాలు నింపుతుంది. ఈ ఫోనే భౌతిక బంధాలను దూరం చేస్తుంది. సాటి మనిషిని కలవకుండా చేస్తుంది. నీ ఫోన్‌ను బంగారు భవిష్యత్‌ కోసం వినియోగించుకుంటావో? అనవసరమైన మనుషుల కోసం జీవితాన్ని భారంగా మలచుకుంటావో? నీ చేతుల్లోనే ఉంది సోదరా..

మోటె శివకుమార్‌

గ్రామం:

కాకునూరు

జిల్లా: రంగారెడ్డి

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