డెన్మార్క్‌ పర్యటనలో భాగంగా డానిష్ పీఎం మెట్ ఫ్రెడరిక్‌సన్‌తో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భేటీ అయ్యారు. కొపెన్‌హాగన్‌లోని ప్రధాని నివాసంలో ఈ సమావేశం జరిగింది. బ్యాక్‌యార్డ్‌లో నడుస్తూ ఇద్దరు ఏకాంతంగా చర్చలు జరిపారు. భారత్‌-డెన్మార్క్‌ ద్వైపాక్షిక అంశాలపై ఇరుదేశాధినేతలు చర్చించారు. అనంతరం ప్రతినిధుల స్థాయి సమావేశం జరిగింది. కాగా మూడు రోజుల యూరప్‌ పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని మోదీ డెన్మార్క్‌ చేరుకున్నారు. కొపెన్‌హాగన్‌ ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకున్న ప్రధాని మోదీకి.. డానిష్‌ పీఎం మెట్టె ఫ్రెడరిక్సన్‌ సాదర స్వాగతం పలికారు.

PM @narendramodi was welcomed by PM Frederiksen at Copenhagen.

డెన్మార్క్, ఐస్లాండ్, ఫిన్లాండ్, స్వీడన్, నార్వే దేశాధినేతలతో భేటీ అవుతారు. అలాగే కొపెన్‌హాగన్‌లో భారత్-నార్డిక్ సదస్సులో పాల్గొంటారు. రాత్రికి రాణి మార్గరెట్‌ 2 ఇచ్చే విందుకు హాజరవుతారు. డెన్మార్క్ నుంచి భారత్ తిరిగి వస్తూ పారిస్‌లో ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయేల్ మెక్రాన్‌ను ప్రధాని మోదీ కలవనున్నారు. ఇక యూరప్‌ పర్యటనలో భాగంగా జర్మనీ నుంచి డెన్మార్క్ బయల్జేరి వెళ్లారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. ప్రధాని బస చేస్తున్న హోటల్ వద్దకు ప్రవాస భారతీయులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి వీడ్కోలు పలికారు.

‘Walking the talk’

PM @narendramodi and @Statsmin PM Mette Frederiksen at Marienborg.

The bonhomie between the two leaders mirrors the close ties between India and Denmark.

