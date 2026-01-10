 మరో షిప్‌ సీజ్‌!  | US intercepts oil tanker in Caribbean Sea | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మరో షిప్‌ సీజ్‌! 

Jan 10 2026 6:07 AM | Updated on Jan 10 2026 6:07 AM

US intercepts oil tanker in Caribbean Sea

కరీబియన్‌ జలాల్లో పట్టుకున్న అమెరికా 

వాషింగ్టన్‌: వెనెజువెలాకు రాకపోకలు సాగిస్తున్న చమురు నౌకలను అదుపులోకి తీసుకునే ధోరణిని అమెరికా కొనసాగిస్తూనే ఉంది. ఆ దేశానికి చెందినదిగా భావిస్తున్న ఒలీనా అనే మరో నౌకను దిగ్బంధించినట్టు అమెరికా సైన్యం శుక్రవారం వెల్లడించింది. కరీబియన్‌ సముద్ర జలాల్లో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున యూఎస్‌ మెరీన్స్, నేవీ సంయుక్తంగా ఈ ఆపరేషన్‌లో పాల్గొన్నట్టు తెలిపింది.

 దీన్ని హోంలాండ్‌ సెక్యూరిటీ విభాగం పర్యవేక్షించినట్టు వెల్లడించింది. అమెరికా సైనిక హెలికాప్టర్‌ ఆ నౌకపై దిగుతున్న, సైనిక సిబ్బంది డెక్‌పై సోదాలు సాగిస్తున్న ఫుటేజీని యూఎస్‌ సదరన్‌ కమాండ్‌ విడుదల చేసింది. వెనెజువెలాకు చెందినవంటూ అమెరికా అదుపులోకి తీసుకున్న ఐదో నౌక ఇది. గత మూడు రోజుల్లో మూడో నౌక. అయితే ఇది నిజంగా ఆ దేశానిదేనా అన్న ప్రశ్నలకు సైనిక అధికార ప్రతినిధి నేరుగా బదులివ్వలేదు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏపీలో సంక్రాంతి రద్దీ.. బస్టాండ్లలో ప్రయాణికుల అవస్థలు
photo 2

రెడ్ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్
photo 3

నగరంలో హీరోయిన్‌ డింపుల్‌ హయతీ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

విజయవాడలో ఘనంగా మహిళా ఫెస్ట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ట్రెండింగ్‌లో రాజాసాబ్.. డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఫోటోలు చూశారా?

Video

View all
Perni Nani Funny Reaction On Chandrababu Rayavaram Meeting 1
Video_icon

రాయవరం ప్రజలు బాబుకు కౌంటర్ పేర్ని నాని ఫన్నీ రియాక్షన్
Mega Victory Mass In Mana Shankara Vara Prasad Garu 2
Video_icon

చిరు వెంకీ జస్ట్ టీజర్ మాత్రమే..! ముందుంది రచ్చ రంబోలా
Perni Nani On High Court Verdict 3
Video_icon

హైకోర్టు తీర్పు ప్రభుత్వం, అధికారులకు చెంపపెట్టు: పేర్ని నాని
Pithapuram Politics Heats Up 4
Video_icon

చాకిరీ మాకు.. పదవులు మీ వాళ్లకా? పవన్‌ను నిలదీసిన నేతలు
Chandrababu Public Meeting Utter Flop 5
Video_icon

East Godavari: చంద్రబాబు బహిరంగ సభకు కనిపించని ప్రజా స్పందన
Advertisement
 