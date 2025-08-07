 రష్యా–అమెరికా నిర్మాణాత్మక చర్చలు  | US envoy Witkoff meets Putin in Russia and Ukraine war talks | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రష్యా–అమెరికా నిర్మాణాత్మక చర్చలు 

Aug 7 2025 5:58 AM | Updated on Aug 7 2025 5:58 AM

US envoy Witkoff meets Putin in Russia and Ukraine war talks

పుతిన్‌తో సమావేశమైన ట్రంప్‌ ప్రతినిధి స్టీవ్‌ విట్కాఫ్‌  

మాస్కో: ఉక్రెయిన్‌పై యుద్ధం ముగించే దిశగా రష్యాపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా రష్యా అధినేత పుతిన్‌తో చర్చల కోసం తన ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా స్టీవ్‌ విట్కాఫ్‌ను పంపించారు. విట్కాఫ్‌ బుధవారం ఉదయం మాస్కోలో పుతిన్‌తో దాదాపు మూడు గంటలపాటు సమావేశమయ్యారు. ఉక్రెయిన్‌–రష్యా యుద్ధంతోపాటు తాజా పరిణామాలపై చర్చించారు. ట్రంప్‌ సందేశాన్ని విట్కాఫ్‌ ఈ సందర్భంగా పుతిన్‌కు చేరవేశారు. ఉక్రెయిన్‌తో శాంతి చర్చలకు సన్నద్ధం కావాలని, కాల్పుల విరమణ పాటించాలని చెప్పారు. 

పుతిన్, విట్కాఫ్‌ మధ్య సుహృద్భావ వాతావరణంలో నిర్మాణాత్మక చర్చలు జరిగాయని రష్యా విదేశాంగ ప్రతినిధి యూరి ఉషకోవ్‌ తెలిపారు. ఇరుపక్షాలు సానుకూల సంకేతాలు పంపించుకున్నాయని వివరించారు. వ్యూహాత్మక సహకారంపై చర్చించుకున్నాయని స్పష్టంచేశారు. ఇదిలా ఉండగా, పుతిన్‌తో చర్చల అనంతరం విట్కాఫ్‌ బుధవారం మధ్యాహ్నం స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లిపోయారని రష్యన్‌ మీడియా తెలియజేసింది. అయితే, పుతిన్, విట్కాఫ్‌ తాజా చర్చలపై అమెరికా, ఉక్రెయిన్‌ ప్రభుత్వాలు ఇంకా అధికారికంగా స్పందించలేదు. ఉక్రెయిన్‌పై యుద్ధానికి ఇకనైనా ఫుల్‌స్టాప్‌ పెట్టకపోతే కఠినమైన ఆంక్షలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని రష్యాను ట్రంప్‌ తీవ్రంగ హెచ్చరించిన సంగతి తెలిసిందే.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

వరలక్ష్మీ వ్రతం ఫోటోలు షేర్ చేసిన బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ ప్రియాంక జైన్ (ఫోటోలు)
photo 2

కుమారుడితో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రమ్యకృష్ణ (ఫోటోలు)
photo 3

సీమంతం వేడుక.. ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన సోనియా (ఫోటోలు)
photo 4

పెళ్లి కూతురుగా ముస్తాబైన జాన్వీ ..‘అవే కళ్లు’ (ఫొటోలు)
photo 5

నూత‌న వ‌ధూవ‌రుల‌కు వైఎస్ జ‌గ‌న్ ఆశీర్వాదం.. డోన్‌లో అభిమానుల సందడి (చిత్రాలు)

Video

View all
YSRCP Satish Kumar Reddy Vs Pulivendula DSP 1
Video_icon

Pulivendula : సతీష్ కుమార్ రెడ్డి VS DSP
Chandrababu Big Shock to AP Women 2
Video_icon

మహిళల జీవితాలు నాశనం చేసేలా చంద్రబాబు కేబినెట్ నిర్ణయం
YS Jagan Nandyala District Tour 3
Video_icon

జగన్ ను చూసేందుకు భారీగా తరలివచ్చిన అభిమానులు, ప్రజలు
Women Fires On Home Minister Vangalapudi Anitha Over Nakkapalli Bulk Drug Park 4
Video_icon

అధికారమొస్తే న్యాయం చేస్తానన్న ఆ పనికి మాలింది ఇంట్లో తొంగుంది
Woman Tears For Her Husband Died Due to Harassment of TDP Leaders 5
Video_icon

కాళ్లు పట్టుకున్న వదల్లేదు! నా భర్తను చంపేశారు
Advertisement
 