మనీలా: ఫిలిప్పీన్స్‌లో రాయ్‌ తుపాను మారణహోమం సృష్టిస్తోంది. తుపాను మృతుల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకూ 112 మంది మరణించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. సెంట్రల్‌ ఫిలిప్పీన్స్‌లో తుఫాను విధ్వంసం సృష్టించిందని వెల్లడించారు. భారీగా వరదలు ముంచెత్తడంతో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం వాటిళ్లిందని, ఊళ్లకు ఊళ్లు నీటమునిగాయని చెప్పారు.

Pretty devastating to see Siargao like this 💔 #TyphoonOdette #siargao #TyphoonRai pic.twitter.com/m6d47OWGNE

సెంట్రల్‌ ఫిలిప్పీన్స్‌ ప్రావిన్స్‌ ప్రాంతంమైన బొహోల్‌లోనే మృతుల సంఖ్య 72 వరకు ఉంటుందని గవర్నర్‌ ఆదివారం తెలిపారు. అటు.. భారీ వర్షాలకు దాదాపు 4 లక్షల మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. వేలకోట్ల ఆస్తి నష్టం జరిగింది. అనేక ప్రాంతాల్లో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. గంటకు 125 మైళ్ల వేగంతో కూడిన గాలులు వీయడంతో కమ్యూనికేషన్ల వ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతింది. స్తంభాలు పడిపోవడంతో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది.

MANILA- At least 33 people were killed in the strongest #Typhoon to hit the #Philippines this year, official tallies showed yesterday, with dozens more missing.#TyphoonRai #TyphoonOdettePH #Flood #Manila #weather pic.twitter.com/Bsa3ZTx2SR

