 ‘చమురు వెనెజువెలాదే.. కానీ పెత్తనం చేసేది నేనే’ | Trump Says 50 Million Barrels Sent To Usa | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘చమురు వెనెజువెలాదే.. కానీ పెత్తనం చేసేది నేనే’

Jan 7 2026 9:20 AM | Updated on Jan 7 2026 9:57 AM

Trump Says 50 Million Barrels Sent To Usa

వాషింగ్టన్‌ డీసీ: సహజ సంపదలతో అలరారే వెనెజువెలా ..ఇప్పుడు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కర్రపెత్తనంతో చిగురాకుటాలా వణికిపోతోంది. ఆ దేశ చమరును, దాని ద్వారా వచ్చే ఆదాయాలపై తానే పెత్తనం చెలాయిస్తానంటూ అధికారిక ప్రకటన చేశారు.  

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా వెనెజువెలాతో  కీలక చమురు ఒప్పందాన్ని ప్రకటించారు. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, వెనెజువెలా 30 నుంచి 50 మిలియన్ బ్యారెల్స్ క్రూడ్ ఆయిల్‌ను అమెరికాకు ఇవ్వనుంది. వాటి ధ‌ర‌, అమ్మ‌కాలు, కొనుగోలుకు సంబంధించిన వ్య‌వ‌హారాల‌న్నింటిని అమెరికానే పర్యవేక్షిస్తుంద‌ని సోషల్‌ ట్రూత్‌ వేదికగా స్పష్టం చేశారు.  

ఈ మేరకు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఎనర్జీ సెక్రటరీ క్రిస్‌రైట్‌కు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రణాళిక తక్షణమే అమలు చేయండి. వెనెజువెలా చమురును షిప్పుల్లో నింపండి. వాటిని అమెరికా డాక్‌లలో స్టోర్‌ చేయండి’అని స్పష్టం చేశారు. 

ట్రంప్ ఆదేశాలతో ఇప్పటికే వెనెజులాలో వెలికి తీసిన చమురును బ్యారెల్స్‌లో నింపారు. నౌకల ద్వారా అమెరికా గల్ఫ్ కోస్ట్ ప్రాంతంలోని రీఫైనరీలకు తరలించే ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని వైట్ హౌస్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆది సాయికుమార్ ‘శంబాల’ సినిమా థ్యాంక్స్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

మాదాపూర్ లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ యువరాజ్‌ సింగ్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

నుమాయిష్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో లేడీస్‌ డే వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 4

గోవాలో బీచ్ ఒడ్డున హీరోయిన్ రాశీ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

కత్రినా కైఫ్ చెల్లిని ఎప్పుడైనా చూశారా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Mutual Funds SIP Calculator Telugu 1
Video_icon

ఇలా చేస్తే..! 12 ఏళ్లలో 50 లక్షలు మీదే..!
YSRCP Leaders Warning To Chandrababu 2
Video_icon

నీ శిష్యుడి కోసం రాయలసీమ గొంతు కోస్తే.. మేము ఊరుకోం!
Twist In Wife Killed Husband Case In Nizamabad 3
Video_icon

2 కోట్ల ఇన్సూరెన్స్ డబ్బు కోసం భర్తను చంపిన భార్య

YSRCP New Coordinators Appointed 4
Video_icon

YSRCP కొత్త సమన్వయకర్తలు వీళ్లే..
Private Travel Bus Fire Accident In Kovvuru 5
Video_icon

మంటలకు పూర్తిగా దగ్ధమైన ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు
Advertisement
 