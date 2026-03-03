బీజింగ్: ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్,అమెరికా దాడుల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇరాన్కు మద్దతుగా చైనా గళం విప్పింది. ఇరాన్కు మద్దతుగా అమెరికా,ఇజ్రాయెల్పై దాడులు చేసేందుకు చైనా సిద్ధపడినట్లు తెలుస్తోంది. ఇరాన్ సార్వభౌమాదికారాన్ని కాపాడతామని చైనా హామీ ఇచ్చింది. ఈ సందర్భంగా ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులు తక్షణమే ఆపాలని డిమాండ్ చేసింది.
ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్,అమెరికా దాడులు..యుద్ధంలోకి చైనా ఎంట్రీ?
Mar 3 2026 12:53 PM | Updated on Mar 3 2026 1:03 PM
బీజింగ్: ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్,అమెరికా దాడుల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇరాన్కు మద్దతుగా చైనా గళం విప్పింది. ఇరాన్కు మద్దతుగా అమెరికా,ఇజ్రాయెల్పై దాడులు చేసేందుకు చైనా సిద్ధపడినట్లు తెలుస్తోంది. ఇరాన్ సార్వభౌమాదికారాన్ని కాపాడతామని చైనా హామీ ఇచ్చింది. ఈ సందర్భంగా ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులు తక్షణమే ఆపాలని డిమాండ్ చేసింది.