వాషింగ్టన్‌/శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కో: అమెరికాలోని ఆరు రాష్ట్రాలను టోర్నడోలు వణికిస్తున్నాయి. కెంటకీ, ఇల్లినాయిస్, టెన్నెస్సీ, మిస్సోరి, అర్కాన్సస్, మిస్సిసిపీ రాష్ట్రాల్లో టోర్నడోల ప్రభావంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. భారీగా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం సంభవిస్తోంది. మృతుల సంఖ్య 94కు చేరింది. కెంటకీలోని మేఫీల్డ్‌ పట్టణంలో కొవ్వొత్తుల ఫ్యాక్టరీ ధ్వంసం కావడంతో 80 మంది మరణించారని గవర్నర్‌ ఆండీ బెషియర్‌ చెప్పారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు.

Another video from my cousins house. #kywx #Tornado This historic tornado ripped through our small community. pic.twitter.com/ly2IID2N64

— H🏀🏀P There it is (@TotallyTwitched) December 11, 2021