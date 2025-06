వాషింగ్టన్‌: ‘కర్మ’ ఎవరినీ వదలదు అంటారు. అచ్చంగా ఇలాంటి అనుభవమే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌కు ఎదురైంది. అంతకుముందు, మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌.. విమానం ఎక్కుతున్న సమయంలో కిందపడిన సందర్భంలో ట్రంప్‌ ఆయనపై సెటైర్లు వేశారు. తాజాగా ట్రంప్‌ కూడా విమానం ఎక్కుతూ అలాగే కింద పడబోయారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ క్రమంలో పలువురు నెటిజ​న్లు ట్రంప్‌పై సెటైరికల్‌ కామెంట్స్‌ చేశారు.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ న్యూజెర్సీలోని ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ వన్ విమానం మెట్లు ఎక్కుతున్న సమయంలో జారిపడ్డాడు. ట్రంప్, విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో క్యాంప్ డేవిడ్‌కు వెళ్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా ట్రంప్‌ మెట్లపై చేయివేసి పైకి లేచారు. అనంతరం, రూబియో సైతం కిందపడ బోయారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోను పలువురు నెటిజన్లు ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు. బైడెన్‌ 2.0 ట్రంప్‌ అంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

Here is the whole video. Rubio stumbled as well. Was raining before. Post the whole thing pic.twitter.com/RKVLBZR29Y

ఇక, జో బైడెన్‌ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సమయంలో ఇలాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. మెట్లు ఎక్కుతున్న సమయంలో బైడెన్‌ పలు సందర్భాల్లో కింద పడిపోయారు. దీంతో, బైడెన్‌ను టార్గెట్‌ చేసిన ట్రంప్‌.. పలుమార్లు ఎగతాళి చేసి మాట్లాడారు. ఇప్పుడు అలాంటి విచిత్ర పరిణామామే ట్రంప్‌కు కూడా ఎదురైంది.



🚨 BREAKING: DOWN GOES DONALD



Trump just stumbled and almost faceplanted boarding Air Force One. I’ve been telling you — he drags his legs and he’s clearly not well.



When Biden stumbled, the media lost its mind and Tapper wrote an entire fake “nonfiction” book.



Where are they… pic.twitter.com/MZlHfbfDUJ

— Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) June 8, 2025