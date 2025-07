ప్రముఖ మ్యూజిక్‌ కాన్సర్ట్‌ ‘కోల్డ్‌ ప్లే’ ఆ కంపెనీ సీఈవో కొంపముంచింది. తన సహోద్యోగినితో సన్నిహితంగా మెలుగుతూ.. ముద్దు పెట్టుకొన్న వీడియో వైరల్‌ కావడం తెలిసిందే. ఈ ఎపిసోడ్‌ ఇప్పుడు కీలక మలుపు తిరిగింది. ఆయన ఏకంగా తన పదవికి రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది. మరోవైపు.. నాలుగు రోజుల తర్వాత కూడా ఆ వీడియో విపరీతంగా నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. దీంతో ప్రముఖ కంపెనీలు సైతం తమ ప్రచారాలకు ఆ వీడియోను వాడేసుకుంటున్నాయి.

ఆస్ట్రానమర్‌ సీఈవో ఆండీ బైరోన్‌ తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు. తాను కంపెనీ వీడుతున్నట్లు శనివారం ఆయన ప్రకటించారు. ఆ కంపెనీలో హెచ్‌ఆర్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో చీఫ్‌ పీపుల్‌ ఆఫీసర్‌ క్రిస్టిన్‌ క్యాబెట్‌ను కౌగలించుకుని.. ముద్దాడుతున్న వీడియో ఒకటి వైరల్‌ అయిన సంగతి తెలిసిందే. బుధవారం మాసెచూసెట్స్ స్టేట్‌ బోస్టన్‌లోని గిల్లెట్‌ స్టేడియంలో జరిగిన కోల్డ్‌ ప్లే కాన్సర్ట్‌లో వీళ్లిద్దరి ఇలా కెమెరా కంటపడ్డారు. ఆ వెంటనే నాలుక్కరుచుకొని ఇద్దరు విడిపోయి దాక్కొన్నారు. దీంతో కోల్డ్‌ప్లే క్రిస్‌ మార్టిన్‌ ‘‘వారు అఫైర్‌లో అయినా ఉండి ఉండాలి.. లేదా సిగ్గుతో దాక్కొని ఉండాలి’’ అంటూ కామెంట్‌ చేయడంతో అది మరింత వైరల్‌ అయ్యింది. మరోవైపు..

Andy Byron, CEO of Astronomer, was caught at a Coldplay concert apparently having an affair with the company’s CPO, Kristin Cabot. Both Byron and Cabot are married to other people. Most awkward moment of 2025? pic.twitter.com/bVOTq6XgF8

ఈ వ్యవహారం కంపెనీకి తలవంపులుగా మారింది. దీంతో సీఈవో ఆండీ బైరోన్‌ను సస్పెండ్‌ చేస్తున్నట్లు కంపెనీ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో ప్రకటించింది. ఈ విషయం వైరల్‌ కావడంతో ఆస్ట్రానమర్‌ కంపెనీ అంతర్గత దర్యాప్తు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో ఆండీ తన పదవికి రాజీనామా చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయాన్ని లింక్డిన్‌లో ఆ కంపెనీ ఒక పోస్టు ద్వారా తెలియజేసింది.

After a video of him with his company’s HR head at a Coldplay concert went viral, Andrew Byron, the CEO of U.S. tech company Astronomer, has resigned from his position. The New York-based company shared this information on LinkedIn.#Coldplay #AndrewByron pic.twitter.com/QA6iTGDxqq

