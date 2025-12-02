 చిట్టితల్లిపై వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రేమ.. నెట్టింట వైరల్‌ | Jagan Gesture towards Girl Child At Gannavaram Airport Viral | Sakshi
చిట్టితల్లిపై వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రేమ.. నెట్టింట వైరల్‌

Dec 2 2025 10:52 AM | Updated on Dec 2 2025 10:52 AM

Jagan Gesture towards Girl Child At Gannavaram Airport Viral

సాక్షి, తాడేపల్లి: వైఎస్‌ జగన్‌ ఏం చేసినా సోషల్‌ మీడియాలో ఇట్టే వైరల్‌ అయిపోతుంటుంది. తాజాగా గన్నవరం ఎయిర్‌పోర్టులో ఓ చిన్నారి పట్ల ఆయన చూపించిన ప్రేమ నెట్టింటకు చేరింది. 

గన్నవరం ఎయిర్‌పోర్టులో జగన్‌ను చూసేందకు ఓ వ్యక్తి తన కూతురితో కలిసి వచ్చారు. ఆ బాలిక చెప్పు కాలి నుంచి జారిపోయింది. అది గమనించిన వైఎస్‌ జగన్‌ ఆమె చెప్పును అందించి.. ఆ చిన్నారిని ఆప్యాయంగా స్పృశించారు. తద్వారా పిల్లల పట్ల తనకు ఉండే ఆప్యాయతను మరోసారి ప్రదర్శించారు. అక్కడే ఉన్న కొందరు తమ ఫోన్లలో ఆ క్షణాలను బంధించగా.. అదిప్పుడు వైరల్‌ అవుతోంది. 

