పీకల లోతు వరద నీటిలో రిపోర్టింగ్‌, చివరకు..

పాకిస్తాన్‌లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు పలు ప్రాంతాల్లో వరదలు పోటెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఒక జర్నలిస్ట్‌ లైవ్‌ రిపోర్టింగ్‌ చేస్తూ నీటిలో కొట్టుకుపోయాడంటూ ఓ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ ఘటన రావల్పిండిలోని చాహన్‌ డ్యామ్‌ వద్ద చోటుచేసుకుంది. రిపోర్టర్‌ పీకల లోతు వరద నీటిలో నిలబడి అక్కడి పరిస్థితి వివరిస్తున్నాడు. ఆ సమయంలో వరద ఉధృతికి ఆకస్మికంగా ప్రవాహం అతన్ని లోపలికి లాక్కెళ్లిపోయింది.

A Pakistani reporter is swept away by strong currents during a live broadcast while covering the floods in neck-deep water.#Pakistan #Floods pic.twitter.com/0raCbYaoer

