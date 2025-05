వాషింగ్టన్‌: అమెరికాలోకి ఎలిమెంటరీ పాఠశాలలో షాకింగ్‌ ఘటన చోటుచేసుకుంది. చిన్నారుల గ్రాడ్యుయేషన్‌ డే సందర్భంగా అక్కడికి వచ్చిన పేరెంట్స్‌ మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో, ఇది కాస్తా కొట్లాటకు దారి తీసింది. పేరెంట్స్‌ ఫైటింగ్‌ కారణంగా చిన్నారులు భయంతో ఏడుస్తూ.. వారిని ఆపే ప్రయత్నం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

వివరాల ప్రకారం.. అమెరికాలో ఆర్కాన్సాస్‌ రాష్ట్రంలోని వెస్ట్‌ మెంఫిస్ నగరంలో ఉన్న ఫాల్కీ ఎలిమెంటరీ స్కూల్‌లో.. ఈనెల 28వ తేదీన గ్రాడ్యుయేషన్‌ డే వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సదరు స్కూల్‌ యాజమాన్యం చిన్నారులు సహా వారి తల్లిదండ్రులకు ఆహ్వానం కల్పించారు. ఈ క్రమంలో పిల్లలతో పాటుగా వారి పేరెంట్స్‌ పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. అనంతరం, కార్యక్రమం జరుగుతుండగా.. కొందరు మహిళల మధ్య ఏదో విషయంలో వాగ్వాదం మొదలైంది.

దీంతో, మాటాలమాటా పెరిగి.. గొడవ పెద్దదిగా మారింది. ఆగ్రహంతో రగిలిపోయిన పేరెంట్స్‌.. ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకున్నారు. వారిని నిలువరించేందుకు ప్రయత్నించిన ఇద్దరు పురుషులు కూడా కొట్టుకునే స్థాయికి చేరుకుంది. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు. ఈవెంట్‌లో పేరెంట్స్‌ గొడవపడటంతో చిన్నారులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. కన్నీరుపెట్టుకుంటూ వారిని ఆపివేసే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ఫలించలేదు.

Brawl breaks out after a Kindergarten Graduation at West Memphis’ Faulk Elementary.



Children can be heard screaming “Stop” to the adults. <- Read that again.



The news reported that the “Police are investigating the situation further.” 🙄 pic.twitter.com/PL43g2zZdx

