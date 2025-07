ఆయనొక ప్రముఖ కంపెనీకి సీఈవో. పెళ్లై పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. అయితే తన కంపెనీలో పని చేసే ఓ ఉద్యోగితో చిలక్కొట్టుడు యవ్వారానికి దిగాడు. ఇద్దరూ చెట్టాపట్టాలేసుకుని ఓ మ్యూజికల్‌ నైట్‌కు వెళ్లారు. అక్కడ ఆమెతో సన్నిహితంగా ఉన్న టైంలో అనుకోకుండా కెమెరా వాళ్లవైపు తిరిగింది. అంతే సోషల్‌ మీడియా ఆ జంట గురించి కోడై కూస్తోంది.

కోల్డ్‌ప్లే క్రిస్‌మార్టిన్‌ బుధవారం మాసెచూసెట్స్ స్టేట్‌ బోస్టన్‌లోని జిల్లెట్‌ స్టేడియంలో ప్రదర్శన ఇచ్చాడు. ప్రదర్శన కొనసాగుతున్న టైంలో.. కెమెరా హఠాత్తుగా ఓ జంట వైపు తిరిగాయి. అప్పటిదాకా ఒకరినొకరు వాటేసుకున్న ఆ ఇద్దరూ.. కెమెరా ఫోకస్‌ తమ మీద పడే సరికి సిగ్గుతో ముడుచుకుపోయారు. ఆపై ముఖాలు దాచేసుకుంటూ కనిపించారు. అయితే..

అందులో ఉంది ఆస్ట్రానమర్‌ సీఈవో ఆండీ బైరోన్‌. ఆస్ట్రానమర్‌ అనేది న్యూయార్క్‌ కేంద్రంగా నడుస్తున్న ఒక టెక్నాలజీ కంపెనీ. అయితే ఆయనతో ఆ వీడియోలో ఉన్నది ఆయన భార్య కాదు. ఆ కంపెనీలోనే చీఫ్‌ పీపుల్‌ ఆఫీసర్‌గా పని చేస్తున్న క్రిస్ట్రిన్‌ క్యాబెట్‌. ఈ వీడియోతో ఆ ఇద్దరి మధ్య ఏదో నడుస్తోందన్న ప్రచారం తీవ్రతరమైంది. మరికొందరు పబ్లిక్‌ ఈ ఇద్దరు ఇలా పట్టుబడడంపై రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. అంతెందుకు..

Coldplay Drops the Beat And a Secret Office Romance!



At a recent concert, @coldplay inadvertently revealed an alleged affair between @astronomer_zero CEO #AndyByron and his colleague Kristin Cabot, proving the band really knows how to bring secrets into the spotlight!… pic.twitter.com/LMAs9tnz2r — Photo News (@PhotoNewsPk) July 17, 2025

క్రిస్‌మార్టిన్‌ సైతం ఈ వ్యవహారంపై సరదాగా స్పందించాడు. ఈ ఇద్దరినీ చూడండి.. బహుశా వీళ్ల మధ్య సంబంధం ఉందేమో లేకుంటే మాములుగానే సిగ్గుపడుతున్నారేమో అంటూ కామెంట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు టిక్‌టాక్‌, రెడ్డిట్‌, ట్విటర్‌, ఇన్‌స్ట్రాగ్రామ్‌లో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

CEO of Astronomer, Andy Byron (married with 2 kids) caught in 4K with the CPO of Astronomer, Kristin Cabot (also married) on the Jumbotron at Coldplay concert in Boston last night #astronomer #andybyron #kristincabot #astronomerceo #astronomercpo #coldplay #coldplayconcert pic.twitter.com/KjybeWVHVW — Meme Corp (@memecorpfail) July 17, 2025

Between Astronomer CEO Andy Byron Wife Megan Kerrigan and His CPO Kristin Cabot, who is more beautiful. Hi there Megan Kerrigan, you dont deserve that cheating dude. I can be all yours DM me. #ColdplayBoston #Coldplay #AstronomerCEO #andybyron pic.twitter.com/oe8ToIpc55 — Derrick Groves (@DerricGroves) July 17, 2025

Me liking every tweet about the CEO and head of HR affair pic.twitter.com/0UsOrO4726 — Ramp Capital (@RampCapitalLLC) July 18, 2025

My low effort, painting for today pic.twitter.com/DHBjpLonUz — Travis Chapman (@Travispaints) July 17, 2025

the wife watching this at home https://t.co/Sr0BhgCJAZ pic.twitter.com/ttHRRcqstL — Shreemi Verma (@shreemiverma19) July 17, 2025

ఇదిలా ఉంటే.. క్రిస్ట్రిన్‌ క్యాబెట్‌కు గతంలో వివాహం.. విడాకులు అయ్యాయి. మరోవైపు ఆండీ బైరోన్‌కు వివాహం అయ్యింది. ఆయన భార్య మేగన్‌ కెరిగన్‌ బైరోన్‌.. ఓ ప్రముఖ విద్యాసంస్థకు అసోషియేట్‌ డైరెక్టర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఈ జంటకు ఇద్దరు పిల్లలు.

తాజా వీడియో వైరల్‌ నేపథ్యంలో ఆండీ బైరోన్‌ పేరిట ఓ ప్రకటన వెలువడింది. అయితే అది వ్యంగ్యంగా ఉండడం గమనార్హం. ఫ్యాక్ట్‌చెక్‌లో అదొక పేరడీ పేజీ నుంచి సర్క్యులేట్‌ అయ్యిందని తేలింది. అధికారికంగా బైరోన్‌ దీనిపై ఎలాంటి ప్రకటన ఇవ్వేలదు. అయితే.. భర్తకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌ అయ్యాక.. ఆమె తన పేరులోని బైరోన్‌ను సోషల్‌ మీడియా అకౌంట్ల నుంచి తొలగించారు. దీంతో ఈ జంట విడాకులు ఖాయమనే చర్చ మొదలైంది.