 చైనాకు తైవాన్‌ చెక్‌.. అధ్యక్షుడి సంచలన వ్యాఖ్యలు | Taiwan president blunt Message To China | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చైనాకు తైవాన్‌ చెక్‌.. అధ్యక్షుడి సంచలన వ్యాఖ్యలు

Jan 2 2026 7:03 AM | Updated on Jan 2 2026 7:03 AM

Taiwan president blunt Message To China

తైపీ: దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుకుంటామని తైవాన్‌ అధ్యక్షుడు లై చింగ్‌ టె స్పష్టం చేశారు. ఆ దేశం చుట్టూ చైనా ఇటీవల లైవ్‌–ఫైర్‌ సైనిక కసరత్తలు చేపట్టిన నేపథ్యంలో గురువారం కొత్త సంవత్సర ప్రసంగం సందర్భంగా ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. చైనా విస్తరణవాద కాంక్ష నేపథ్యంలో, తైవాన్‌ ప్రజలకు తమను తాము రక్షించుకునే శక్తి ఉందో, లేదోనని అంతర్జాతీయ సమాజం చూస్తోందన్నారు.

జాతీయ రక్షణ, సమాజాన్ని కాపాడటం, ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించేందుకు సమగ్రమైన రక్షణ యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయడంపై అధ్యక్షుడిగా తన వైఖరి స్పష్టమన్నారు. ఒకప్పుడు జపాన్‌ కాలనీగా ఉన్న తైవాన్‌ 1949లో చైనాతో జరిగిన అంతర్యుద్ధంలో ఓడిపోవడంతో స్వతంత్ర పాలనలో ఉంది. అయితే చైనా మాత్రం తైవాన్‌ను తన సొంత భూభాగంగా చూస్తుంది. అవసరమైతే దానిని బలవంతంగా స్వాధీనం చేసుకుంటామని పదేపదే బెదిరిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో లై వ్యాఖ్యలపై చైనా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

అధ్యక్షుడు లై, డెమోక్రటిక్‌ ప్రోగ్రెసివ్‌ పార్టీ ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్న అధికారులు ఎన్ని చెప్పినా, ఏం చేసినా.. తైవాన్‌ చైనాలో భాగమనే వాస్తవాన్ని వారు మార్చలేరని తెలిపింది. తైవాన్‌పై చైనా దాడి చేస్తే టోక్యో జోక్యం చేసుకుంటుందని జపాన్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు, యూఎస్‌ ఆయుధ విక్రయాలపై చైనా కొత్త నాయకుడి వ్యాఖ్యలపై బీజింగ్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. తైవాన్‌ విలీనాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరని తాజాగా చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌ కూడా వ్యాఖ్యానించారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

న్యూ ఇయర్‌ ఎఫెక్ట్‌: బిర్లా మందిర్‌కు పోటెత్తిన భక్లులు (ఫోటోలు)
photo 2

కొత్త ఏడాది సెలబ్రేషన్స్‌లో మహేష్‌ బాబు ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)
photo 3

బీచ్‌లో భర్తతో కలిసి అనసూయ న్యూ ఇయర్‌ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

అక్కాబావా.. అన్నా-వదినలతో కోహ్లి.. భార్యతో ధోని సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘ఈషా’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
108 Ambulance Services Failure In AP Under Chandrababu Government 1
Video_icon

షెడ్లలో 108 కుయ్యో.. సమయానికి రాదు.. ప్రాణం నిలవదు!
Big Question Debate On Chandrababu And Nara Lokesh London Tour 2
Video_icon

లండన్ మాయగాళ్లు.. ఎందుకెళ్లారంటే..!
Allu Arjun And Jr NTR Multi Starrer Movie 3
Video_icon

అల్లు అర్జున్, ఎన్టీఆర్ మల్టీస్టారర్ మూవీ..?
TJR Sudhakar Babu Question To Chandrababu Over Secret Foreign Trip 4
Video_icon

నేను నిప్పు, తెరిచిన పుస్తకం అన్నావ్ గా.. మరీ ఈ సీక్రెట్ టూర్ లు ఏంటి?
Guntur GGH Doctors Remove Pen From Boy Stomach After 3 Years 5
Video_icon

ఫ్రెండ్స్ తో పందెం కట్టి.. పెన్ను మింగేశాడు
Advertisement
 