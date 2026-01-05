 అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీవాన్స్‌ ఇంటిపై కాల్పుల కలకలం | Several Windows Broken At JD Vance Cincinnati Home | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీవాన్స్‌ ఇంటిపై కాల్పుల కలకలం

Jan 5 2026 5:31 PM | Updated on Jan 5 2026 6:01 PM

Several Windows Broken At JD Vance Cincinnati Home

వాషింగ్టన్‌: అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీవాన్స్‌ ఇంటిపై కాల్పుల కలకలం రేపుతున్నాయి. ఒహియో రాష్ట్రం సిన్సినాటిలోని జేడీ వాన్స్‌ నివాసంపై అగంతకుడు కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో జేడీ వాన్స్‌ ఇంటి అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. కాల్పులతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నాయి. అయితే ఈ కాల్పులు జరిగిన సమయంలో జేడీవాన్స్‌ దంపతులు ఇంట్లో లేకపోవడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. 

ఈ ఘటన తర్వాత వాన్స్ నివాసం చుట్టూ భద్రతను పెంచారు. సీక్రెట్ సర్వీస్, ఎఫ్‌బీఐ బృందాలు కూడా దర్యాప్తు ప్రారంభించాయి. స్థానిక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ‘జేడీ వాన్స్‌ను లక్ష్యంగా చేసిన దాడి కావచ్చని’ పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై జేడీ వాన్స్‌ కార్యాలయం ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడి నివాసంపై కాల్పులు జరగడం దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన కలిగించింది. ఇది రాజకీయ ప్రేరేపిత దాడి కావచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. రాబోయే ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈ ఘటన చర్చాంశనీయంగా మారింది. 

ఈ ఏడాది అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికలు (Midterm Elections) జరగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో అమెరికా కాంగ్రెస్‌ (సెనేట్‌, హౌస్‌), గవర్నర్‌ ఎన్నికలు, రాష్ట్ర శాసన సభలు వంటి కీలక పదవులు ఖాళీ అవుతాయి. 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'వామ్మో వాయ్యో' సాంగ్.. తెర వెనక ఆషిక ఇలా (ఫొటోలు)
photo 2

దీపికా పదుకోణె బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. వైరల్‌ ఫోటోలు ఇవే
photo 3

చిరంజీవి ‘మన శంకర వరప్రసాద్‌గారు’ మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 4

బ్లూ కలర్ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)

photo 5

భక్తజనంతో కిక్కిరిసిన మేడారం (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni nani Strong Counter To Ram Mohan Naidu and Chandrababu 1
Video_icon

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ లో కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు షో చేశారు
Nikitha Rao Father Emotional about His daughter Death in America 2
Video_icon

నిఖిత హత్య కేసు నిందితుడు అరెస్ట్
TDP Leaders Abducted YSRCP MPTCs In Nellore 3
Video_icon

Nellore: ఎంపీటీసీల ఓటు వేసే హక్కును కాలరాసిన కూటమి ప్రభుత్వం
Karumuri Venkat Reddy Strong Reaction on YSRCP MPTC Members 4
Video_icon

Karumuri Venkat: ఇలాంటి నీచమైన బతుకు బతికితే ఎంత చస్తే ఎంత
Big Shock To Vangalapudi Anitha In Payakaraopet 5
Video_icon

Payakaraopet: హోంమంత్రి అనితకు సొంత నియోజకవర్గంలోనే నిరసన సెగ
Advertisement
 