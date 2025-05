ఇస్లామాబాద్‌: మిని స్విట్జర్లాండ్‌గా పేర్కొందిన పహల్గాంలో టూరిస్టులపై జరిగిన ఉగ్రదాడి వెనుక మాస్టర్‌ మైండ్‌ లష్కరే తోయిబా కమాండర్‌ సయిఫుల్లా కసూరి హస్తం ఉన్నట్లు తేలింది. సైఫుల్లా కసూరి మరోవెరో కాదు లష్కరే తోయిబా చీఫ్‌,భారత మోస్ట్‌ వాంటెడ్‌ ఉగ్రవాది హఫీజ్ సయీద్ కొడుకే.

పాకిస్తాన్ తన అణు పరీక్షల వార్షిక స్మారకోత్సమైన యూమ్-ఎ-తక్బీర్‌ను పురస్కరించుకుని పాకిస్తాన్ మర్కజీ ముస్లిం లీగ్ (PMML) నిర్వహించిన ఈ ర్యాలీలో రాజకీయ నాయకులే కాదు సయిఫుల్లా కసూరి, ఇతర మోస్ట్‌ వాంటెండ్‌ టెర్రరిస్టులు సైతం పాల్గొన్నారు.

Lashkar-e-Taiba (LeT) chief Hafiz Saeed's son with Pak Punjab Assembly MLAs openly inciting violence against India.



Does anyone need more proof that Pakistan is a rogue state ? pic.twitter.com/NCtLXJTtxd

