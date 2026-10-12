ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఈ ఏడాది ఇద్దరికి నోబెల్

ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఈ ఏడాది నోబెల్ స్మారక పురస్కారం రాబర్ట్ ఈ.హాల్, మైఖేల్ వుడ్ఫోర్డ్కు లభించింది. స్థూల ఆర్థిక వ్యవస్థను స్థిరీకరించడంలో సూక్ష్మ ఆర్థిక శాస్త్ర పునాదులపై వారు చేసిన పరిశోధనలకు ఈ పురస్కారం ప్రకటించారు.
ఆర్థిక వ్యవస్థను స్థిరీకరించే విధానాలను మరింత సమర్థంగా రూపొందించేందుకు ఆర్థిక నమూనాలను పునర్నిర్మించవచ్చని ఈ ఇద్దరు పరిశోధకులు నిరూపించారు. ద్రవ్యోల్బణం, ఉత్పత్తి, వినియోగం వంటి స్థూల ఆర్థిక అంశాల మధ్య గణాంక సంబంధాల ఆధారంగా మాత్రమే నమూనాలను రూపొందించకుండా, సూక్ష్మ ఆర్థిక శాస్త్ర పునాదులపై వాటిని నిర్మించడంపై దృష్టి సారించారు.
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వ్యక్తిగత కుటుంబాలు, వ్యాపార సంస్థలు తమ నిర్ణయాలు, చర్యల ద్వారా మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో అర్థం చేసుకోవడం ఈ విధానంలో కీలకం. ఈ అవగాహన ఆధారంగా ఆర్థిక వ్యవస్థను స్థిరీకరించే విధానాలను మెరుగుపరచవచ్చని వారు వివరించారు.
|వివరాలు
|రాబర్ట్ ఈ. హాల్
|మైఖేల్ వుడ్ఫోర్డ్
|జనన సంవత్సరం
|1943
|1955
|జన్మస్థలం
|పాలో ఆల్టో, కాలిఫోర్నియా, అమెరికా
|చికోపీ, మసాచుసెట్స్, అమెరికా
|విశ్వవిద్యాలయం
|స్టాన్ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం
|కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయం
|విశ్వవిద్యాలయం ఉన్న ప్రాంతం
|స్టాన్ఫోర్డ్, కాలిఫోర్నియా, అమెరికా
|న్యూయార్క్, అమెరికా
|పురస్కారానికి కారణం
|స్థూల ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరీకరణకు సూక్ష్మ ఆర్థిక శాస్త్ర పునాదులపై చేసిన పరిశోధన
|పురస్కారంలో వాటా
|1/2 (సగం)
|1/2 (సగం)