 ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఈ ఏడాది ఇద్దరికి నోబెల్ | Robert E Hall and Michael Woodford awarded 2026 Nobel Prize in Economics | Sakshi
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ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఈ ఏడాది ఇద్దరికి నోబెల్

Oct 12 2026 3:38 PM | Updated on Oct 12 2026 4:11 PM

Robert E Hall and Michael Woodford awarded 2026 Nobel Prize in Economics

ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఈ ఏడాది నోబెల్ స్మారక పురస్కారం రాబర్ట్ ఈ.హాల్, మైఖేల్ వుడ్‌ఫోర్డ్‌కు లభించింది. స్థూల ఆర్థిక వ్యవస్థను స్థిరీకరించడంలో సూక్ష్మ ఆర్థిక శాస్త్ర పునాదులపై వారు చేసిన పరిశోధనలకు ఈ పురస్కారం ప్రకటించారు. 

ఆర్థిక వ్యవస్థను స్థిరీకరించే విధానాలను మరింత సమర్థంగా రూపొందించేందుకు ఆర్థిక నమూనాలను పునర్నిర్మించవచ్చని ఈ ఇద్దరు పరిశోధకులు నిరూపించారు. ద్రవ్యోల్బణం, ఉత్పత్తి, వినియోగం వంటి స్థూల ఆర్థిక అంశాల మధ్య గణాంక సంబంధాల ఆధారంగా మాత్రమే నమూనాలను రూపొందించకుండా, సూక్ష్మ ఆర్థిక శాస్త్ర పునాదులపై వాటిని నిర్మించడంపై దృష్టి సారించారు.

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వ్యక్తిగత కుటుంబాలు, వ్యాపార సంస్థలు తమ నిర్ణయాలు, చర్యల ద్వారా మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో అర్థం చేసుకోవడం ఈ విధానంలో కీలకం. ఈ అవగాహన ఆధారంగా ఆర్థిక వ్యవస్థను స్థిరీకరించే విధానాలను మెరుగుపరచవచ్చని వారు వివరించారు.

వివరాలురాబర్ట్ ఈ. హాల్మైఖేల్ వుడ్‌ఫోర్డ్
జనన సంవత్సరం19431955
జన్మస్థలంపాలో ఆల్టో, కాలిఫోర్నియా, అమెరికాచికోపీ, మసాచుసెట్స్, అమెరికా
విశ్వవిద్యాలయంస్టాన్‌ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంకొలంబియా విశ్వవిద్యాలయం
విశ్వవిద్యాలయం ఉన్న ప్రాంతంస్టాన్‌ఫోర్డ్, కాలిఫోర్నియా, అమెరికాన్యూయార్క్, అమెరికా
పురస్కారానికి కారణంస్థూల ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరీకరణకు సూక్ష్మ ఆర్థిక శాస్త్ర పునాదులపై చేసిన పరిశోధన
పురస్కారంలో వాటా1/2 (సగం)1/2 (సగం)

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