ఇప్పటివరకు ఎవరి కంటికీ కనపడని బల్లులను గుర్తించిన శాస్త్రవేత్తలు

- పెరూలో 15,750 అడుగుల ఎత్తులో కొత్త బల్లి జాతి గుర్తింపు
పెరూ దక్షిణ ప్రాంతంలోని ఆండీస్ పర్వతాల్లో సముద్ర మట్టానికి 4,800 మీటర్లకు పైగా ఎత్తులో శాస్త్రవేత్తలు కొత్త బల్లి జాతిని గుర్తించారు. కేవలం 6 నుంచి 8 సెంటీమీటర్ల పొడవు ఉండే ఈ బల్లికి ‘లియోలేమస్ ఆర్కిపెన్సిస్’ అని పేరు పెట్టారు. అత్యంత చలి, పలుచటి గాలి, రాళ్లతో నిండిన కఠినమైన వాతావరణంలో ఈ చిన్న జీవి జీవిస్తోంది.
ఈ కొత్త జాతి లియోలేమస్ జాతికి చెందినది. ఆడ బల్లుల వెన్నుపై చతురస్రాకారపు మచ్చలు కనిపిస్తాయి. మగ బల్లులపై వాలుగా ఉండే నమూనాలతో పాటు ప్రత్యేకమైన తెల్లటి పొలుసులు ఉంటాయి. అక్కడి రాతి నేలతో ఈ రంగులు, మచ్చలు కలిసిపోవడంతో బల్లులు సులభంగా కనిపించకుండా ఉండేందుకు సహాయపడుతున్నాయి. వృక్షసంపద చాలా తక్కువగా ఉండే ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి మభ్యపెట్టే లక్షణాలు వాటి మనుగడకు ఉపయోగపడుతున్నాయి.
ఆహారం విషయంలోనూ ఈ బల్లి విభిన్నతను చూపిస్తోంది. మొక్కలతో పాటు చిన్న కీటకాలను తింటున్నట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు. సాలీళ్లు, బీటిల్స్, కీటకాలు, కీటకాల లార్వాలు దీని ఆహారంలో ఉన్నాయి. ఎత్తు, కాలానుగుణ పరిస్థితులను బట్టి ఆహారం లభ్యత మారే ప్రాంతంలో ఈ మిశ్రమ ఆహార విధానం ఉపయోగపడుతున్నట్లు పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు.
శాన్ మార్కోస్ విశ్వవిద్యాలయ సహజ చరిత్ర మ్యూజియంతో సంబంధం ఉన్న పరిశోధకులు ఈ జాతిని గుర్తించారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు స్విస్ శాస్త్రీయ పత్రిక ‘డైవర్సిటీ’లో ప్రచురితమయ్యాయి. పెరూలో ఇప్పటికే 296 బల్లి జాతులు నమోదై ఉండగా, ఈ ఆవిష్కరణ ఆ జాబితాను మరింత విస్తరించింది.
ఎత్తైన, చేరుకోవడం కష్టమైన ఆండీస్ ప్రాంతాల్లో ఇంకా ఎన్నో జీవజాతులు శాస్త్రీయంగా నమోదు కావాల్సి ఉండవచ్చని ఈ ఆవిష్కరణ సూచిస్తోంది. తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లోనూ ప్రత్యేక లక్షణాలతో జీవిస్తున్న చిన్న జీవులపై భవిష్యత్తు పరిశోధనలు మరింత సమాచారం అందించే అవకాశం ఉంది.