పాకిస్థాన్‌ సైనికుల్ని కిడ్నాప్‌ చేసిన బలోచ్‌ లిబరేషన్‌ ఆర్మీ

ఇస్లామాబాద్: పాకిస్థాన్లో మరోసారి ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. పాకిస్థాన్ సైనికుల్ని బలూచ్ లిబరేషన్ ఆర్మీ (BLA) కిడ్మాప్ చేసింది. ఈ మేరకు ఓ వీడియోని విడుదల చేసింది. ఆ వీడియోలో పాక్ సైనికులు బీఎల్ఏ నుంచి తమని సురక్షితంగా కాపాడమని వేడుకుంటున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఈ అంశం దాయాది దేశంలో చర్చకు దారి తీసింది.
అయితే,‘మీ సైనికుల్ని మేం కిడ్నాప్ చేశాం’ అంటూ బీఎల్ఏ విడుదల చేసిన వీడియోల్ని పాక్ సైన్యం ఖండించింది. మా సైనికులు సురక్షితంగా ఉన్నారు. మీరు మా సైనికుల్ని కిడ్నాప్ చేయలేదు’అని ఖండించింది.
పాక్ సైన్యం ఇచ్చిన వివరణపై బలోచ్ ప్రతినిధులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మీ సైనికులు సురక్షితంగా ఉంటే.. మేం ఎవరిని కిడ్నాప్ చేశాం?. వీడియోల్లో ఉన్నది ఎవరు? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
The Pakistan Army generals save themselves and leave their soldiers behind to di€.. pic.twitter.com/Oe9y1OXSgQ
— THE UNKNOWN MAN (@Theunk5555) February 20, 2026