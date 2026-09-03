కాఠ్మాండు: రాసువాలో సంభవించిన తీవ్ర భోటెకోషి వరదల బాధితులను ఆదుకునేందుకు నేపాల్ అంతటా పాఠశాల విద్యార్థులు తమ స్నాక్స్ డబ్బులు, జేబు ఖర్చుల నుంచి కొంత మొత్తాన్ని విరాళంగా ఇస్తున్నారు. దేశీయ, అంతర్జాతీయ సాయం కొనసాగుతున్న వేళ ఈ చిన్నారులు కూడా తమ వంతు సహాయం చేస్తున్నారు. ఇళ్లు కొట్టుకుపోవడం, కుటుంబాలు విడిపోవడం, పాఠశాలలు దెబ్బతినడం వంటి దృశ్యాలను టెలివిజన్లో చూసిన పలువురు పిల్లలు.. విపత్తు ప్రాంతానికి దూరంగా ఉన్నా తమకు చేతనైనంత సాయం చేయాలని ముందుకొచ్చారు.
అచ్ఛామ్, కపిలవస్తు నుంచి రౌతహట్, కాఠ్మాండు వరకు విద్యార్థులు నేపాలీస్ రూపీ 5 నుంచి 500 వరకు విరాళాలు ఇచ్చారు. కొందరు ఒక రోజు చిరుతిండి తినకుండా ఆ డబ్బును అందించారు. వారి విరాళాలను ప్రధానమంత్రి సహాయ నిధి, ప్రధానమంత్రి ప్రకృతి విపత్తు సహాయ నిధిలో జమ చేశారు. వరదల కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా భారీ విధ్వంసం చోటుచేసుకున్న సమయంలో ఈ విరాళాలు అందాయి.
అచ్ఛామ్లోని మంగల్సేన్ మున్సిపాలిటీ-5లో ఉన్న షోడశ మాధ్యమిక పాఠశాలలో 9వ తరగతి విద్యార్థి యూనిక్ కీసీ ఈ ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టారు. కాఠ్మాండు పోస్ట్ కథనం ప్రకారం.. సోమవారం సుమారు 1,500 మంది విద్యార్థులకు ప్రాతినిధ్యం వహించే విద్యార్థుల ఆధ్వర్యంలోని బాల క్లబ్ సభ్యులు పదవీ విరమణ చేసిన ప్రధానోపాధ్యాయుడి వీడ్కోలు కార్యక్రమంపై చర్చించేందుకు సమావేశమయ్యారు. ఆ సమావేశంలో వరదల వల్ల ప్రభావితమైన పిల్లలకు ఏదైనా చేయాలని యూనిక్ సూచించారు. దీంతో ఇళ్లు, బంధువులు లేదా విద్యను కోల్పోయిన పిల్లల కోసం విరాళాలు సేకరించాలని నిర్ణయించారు.
“మా దగ్గర ఎక్కువ డబ్బు లేకపోయినా ఏదో ఒకటి చేయగలమని అనిపించింది” అని యూనిక్ చెప్పినట్లు కథనం పేర్కొంది. విద్యార్థులు అన్ని తరగతి గదులకు వెళ్లి స్వచ్ఛందంగా విరాళాలు ఇవ్వాలని కోరారని యూనిక్ తెలిపారు. విరాళాలు నేపాలీస్ రూపీ 5 నుంచి నేపాలీస్ రూపీ 500 వరకు వచ్చాయి. “మాలో కొందరికి ఇది సాధారణంగా చిరుతిండి కోసం ఖర్చు చేసే డబ్బును ఉపయోగించి వరదలతో ప్రభావితమైన విద్యార్థులకు సాయం చేయడమనే అర్థం” అని 10వ తరగతి విద్యార్థిని లక్ష్మీ షాహీ చెప్పారు.
తమ కుటుంబ సభ్యులను కోల్పోయిన విద్యార్థులు కూడా విరాళాలు ఇచ్చారు. “తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన మా 7 మంది స్నేహితులు కూడా విరాళం ఇచ్చారు. మా లాంటి విద్యార్థులకు సాయం చేయాలనుకున్నాం” అని షాహీ చెప్పారు.
బాల క్లబ్ మొదటి రోజు నేపాలీస్ రూపీ 8,785, రెండో రోజు నేపాలీస్ రూపీ 5,470 సేకరించింది. దీంతో మొత్తం విరాళం నేపాలీస్ రూపీ 14,255కు చేరింది. ఉపాధ్యాయుడు ధన్ కుమార్ కీసీ ఈ మొత్తాన్ని బుధవారం రాష్ట్రీయ వాణిజ్య బ్యాంకు ద్వారా ప్రధానమంత్రి సహాయ నిధిలో జమ చేసినట్లు తెలిపారు. “విరాళం పెద్దదా, చిన్నదా అన్నది ముఖ్యం కాదు” అని కీసీ చెప్పారు. విద్యార్థులే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారని, “నేను వారికి సహకారం మాత్రమే అందించాను” అని ఆయన తెలిపారు.
చాలా ప్రాంతాల నుంచి స్పందన
మంగల్సేన్-1లోని ప్రగతిశీల ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులు కూడా ఇదే విధంగా స్పందించారు. ఒక్క రోజు చిరుతిండి కోసం తెచ్చుకున్న డబ్బును వారు విరాళంగా ఇచ్చారు. ఉపాధ్యాయుడు హిమ్మత్ బహదూర్ రావల్ తెలిపిన ప్రకారం వారు నేపాలీస్ రూపీ 585 సేకరించి సహాయ నిధిలో జమ చేశారు.
కపిలవస్తులో ధర్మన్పానియాలోని రాష్ట్రీయ జనహిత్ మాధ్యమిక పాఠశాలలో 5వ తరగతి చదువుతున్న 9 ఏళ్ల సోమ్య ఉపాధ్యాయ్ బుధవారం చిరుతిండి కోసం సాధారణంగా ఇచ్చే డబ్బు కంటే NPR 20 ఎక్కువగా ఇవ్వాలని తల్లిదండ్రులను అడిగారు. ఆ రోజు ఆమెకు లభించిన నేపాలీస్ రూపీ 50 మొత్తాన్ని విరాళంగా ఇచ్చారు. అదే పాఠశాలలో 3వ తరగతి చదువుతున్న 7 ఏళ్ల రాధిక కోహర్ నేపాలీస్ రూపీ 30 విరాళంగా ఇచ్చారు. ఇద్దరు బాలికలు తమ చిరుతిండి తినకుండా ఆ డబ్బును విరాళపు పెట్టెలో వేశారు.
తర్వాత ఉదయం ప్రార్థనా సమావేశం అనంతరం వారి సహచర విద్యార్థులు నేపాలీస్ రూపీ 5 నుంచి నేపాలీస్ రూపీ 100 చొప్పున విరాళాలు ఇచ్చారు. దీంతో నేపాలీస్ రూపీ 10,050 సేకరించారు. ఈ మొత్తాన్ని అనంతరం ప్రధానమంత్రి ప్రకృతి విపత్తు సహాయ నిధిలో జమ చేశారు. పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు రాజ్ కుమార్ కోహర్ తెలిపిన ప్రకారం 350 మంది విద్యార్థుల్లో 200 మందికి పైగా విరాళం ఇచ్చారు. “విద్యార్థులే విరాళపు పెట్టెను తయారు చేసుకుని తరగతి గదుల నుంచి తరగతి గదులకు వెళ్లి తమ స్నేహితులను విరాళాలు ఇవ్వాలని కోరారు” అని ఆయన తెలిపారు.
కాగా, బుధవారం మధ్యాహ్నం నాటికి ప్రధానమంత్రి సహాయ నిధిలో నేపాలీస్ రూపీ 7.77 బిలియన్లు జమ అయ్యాయి. ప్రభుత్వ డాలర్ ఖాతాలో సుమారు యూఎస్డీ 6 మిలియన్లు జమ అయ్యాయి. దేశవ్యాప్తంగా పిల్లలు కూడా తమ రోజువారీ ఖర్చుల్లో కొంత భాగాన్ని వదులుకుని ఇళ్లు, కుటుంబాలు, తరగతి గదులను కోల్పోయిన ఇతర పిల్లలకు సాయం చేస్తూ విస్తృత సహాయక చర్యల్లో తమ వంతు భాగస్వామ్యం అందించారు.