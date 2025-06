ప్చ్‌.. పాకిస్తాన్‌ పీత కష్టాలు

ఆపరేషన్ బున్యాన్ ఉల్ మర్సూస్‌ సూపర్‌ సక్సెస్‌.. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ అట్టర్‌ ప్లాప్‌ అని డప్పు కొట్టి ప్రకటించుకున్నా పాక్‌ను పట్టించుకునే నాథుడే(దేశం)కరువయ్యాడు. పైగా 'ది ఇంటెల్ ల్యాబ్'కు చెందిన జియో ఇంటెలిజెన్స్‌ పరిశోధకుడు డామియన్ సైమన్ పాక్‌ పాలిట పీడకలగా తయారయ్యాడు.

భారత సైన్యం అసలు తమ ఎయిర్‌బేస్‌లపై దాడులే జరపలేదని పాక్‌ చెబుతూ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌లో మురిద్‌, జాకోబాబాద్‌, భోళరిలో మిలిటరీ స్థావరాలను భారత సైన్యం నాశనం చేసింది. అయితే ధ్వంసమైన ఈ ఎయిర్‌బేస్‌లను టార్పలిన్‌(tarpaulin)లతో కప్పి దాచేసే ప్రయత్నం చేసింది పాక్‌. ఈ విషయాన్ని బయటపెట్టిన డామియన్‌.. ఇప్పుడు మరో కీలక సమాచారాన్ని ఎక్స్‌ వేదికగా వదిలాడు. అందులో రహీం యార్‌ ఖాన్‌ బేస్‌ను పాక్‌ ఎంతకీ పునరుద్ధరించలేకపోతోందని వెల్లడించాడు.

Pakistan once again issues a NOTAM for Rahim Yar Khan, the runway struck by India in May 2025 now remains offline estimated till 04 July 2025 pic.twitter.com/M6nE1ONTmL

— Damien Symon (@detresfa_) June 19, 2025