అమెరికా అధ్యక్ష భవనం చరిత్రలోనే తొలిసారి డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌(Donald Trump) హయాం ఓ అరుదైన ఘట్టానికి వేదికైంది. వైట్‌హౌజ్‌ ఆవరణలో రెండు భారీ జెండా స్తంభాలు ఏర్పాటు అయ్యాయి. పైగా అవి ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ పోల్స్‌ అంటూ ట్రంప్‌ తనదైన శైలిలో ఓ ప్రకటన చేశారు కూడా.

బుధవారం ఆ పోల్స్‌ను వైట్‌హౌజ్‌ భవనం బయట దక్షిణం వైపు, ఉత్తరం వైపు మరొకటి ఏర్పాటు చేయించారు(White House Huge Poles). ఆ మరుసటి రోజు అమెరికా జెండాను ఆవిష్కరించి.. సెల్యూట్‌ చేశారు. అయితే.. మొదటి టర్మ్‌(2013-2020) టైంలోనే ఇలా ఏర్పాటు ఎందుకు చేయించలేదని కొందరు మీడియా వాళ్లు అడిగారు. దానికి ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం ‘‘చాలా కాలం కిందటే ఇలా చేయాలని అనుకున్నా. తొలి టర్మ్‌లో అన్ని కళ్లు, వేళ్లు నా వైపే ఉండేవి. ఎక్కడ నేను దొరుకుతానా? అని విమర్శకులు వెంటాడేవాళ్లు. ఇప్పుడు నేనే అందరినీ వేటాడుతున్నా. చాలా తేడా ఉంది కదా. అందుకే ఇప్పుడు కుదిరింది’’ అని బదులిచ్చారు.

అంతేకాదు.. రియల్టర్‌ అయిన ట్రంప్‌ ఆ పోల్స్‌ను ఎంపిక చేయడం మాత్రమే కాదు.. ఎక్కడ పాతాలో(ఏర్పాటు చేయాలో) కూడా స్వయంగా స్థలాన్ని సిబ్బందికి వెతికి చూపించారట. అయితే ఆ స్తంభాలను అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సిబ్బందిని అభినందించే క్రమంలో ఓ సరదా సన్నివేశం చోటు చేసుకుంది. పోల్స్‌ ఏర్పాటు చేసిన సిబ్బంది ఒక్కొక్కరిని పిలిచి ట్రంప్‌ కరచలనం చేశారు. ఆ సమయంలో వెనకాల.. ఓ క్రేన్‌ ఆపరేటర్‌(Crane Driver Trump Funny) కునుకు తీస్తూ కనిపించాడు. అయితే ట్రంప్‌ అది గమనించకుండా సిబ్బందితో ఫొటోలు దిగసాగారు. ఈ ఫొటో కాస్త నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

అసలు అతగాడు ట్రంప్‌ ముందు అంత దర్జాగా ఆ పని ఎలా చేయగలిగాడంటూ పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇంకొందరు జస్ట్‌ మిస్‌ అంటూ కామెంట్‌ పెన్నారు. మరికొందరు ఓ అడుగు ముందుకు వేసి.. అతను ఇప్పుడు అసలు ప్రాణాలతో ఉన్నాడా? అని ఆరాలు తీస్తున్నారు.

NEW: Crane operator appears to take a quick nap during the installation of President Trump's flag pole at the White House.



The president was seen taking pictures with workers while the man sat back in the crane.



Trump says the two large flag poles were his gift because it was… pic.twitter.com/QYZONrjlKO

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 18, 2025