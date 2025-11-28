భారీ వర్షాలు 145 మంది మృతి

భారీవర్షాలు థాయిలాండ్ లో బీభత్సం సృష్టించాయి. కుంభవృష్టిగా కురిసిన వర్షాలకు పెద్ద ఎత్తున వరదలు రావడంతో 145 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వేల మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. దీంతో విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు సహాయక చర్యలు ప్రారంభించాయి.
దక్షిణ థాయిలాండ్ ను భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేశాయి. 12 దక్షిణ ప్రావిన్సులలో ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు భారీగా వరదలు రావడంతో 145 మంది మృతిచెందారు. ఈ వరదలు ఆ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న 3.2 మిలియన్ల ప్రజలని ప్రభావితం చేశాయని ఆ దేశ మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. ఎన్నో భవనాలు నీటమునిగాయని వరదల దాటికి రోడ్లు కొట్టకుపోయాయని, తీవ్ర స్థాయిలో ఆస్తి నష్టం సంభవించిందని పేర్కొన్నాయి.
కేవలం సాంగ్లా ప్రావిన్సులోనే 110 మరణించారని అక్కడి అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం నీటిమట్టం తగ్గడంతో విపత్తు నిర్వహాణ బృందాలు సహాయక చర్యలను కొనసాగిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా ప్రాంతాలు జలమయంలోనే ఉన్నాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
భారీ స్థాయిలో కురిసిన వర్షాలకు ప్రజల దైనందిన జీవితం దెబ్బతిందని అక్కడి మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. 12 లక్షల గృహాలు ఈ వరదలకు ప్రభావితమయ్యాయన్నారు. రోడ్లు, వాహనాలు పూర్తి స్థాయిలో దెబ్బతిన్నాయని పేర్కొన్నారు.