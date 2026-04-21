 వైరల్‌ వీడియో: గురుద్వారాలో తుపాకీ కాల్పులు.. పెప్పర్ స్ప్రే.. | Gun And Pepper Spray: Clashes Inside Germany Gurdwara
Apr 21 2026 9:02 AM | Updated on Apr 21 2026 9:14 AM

Gun And Pepper Spray: Clashes Inside Germany Gurdwara

బెర్లిన్: జర్మనీలోని మోయర్స్ (Moers) నగరంలోని డ్యూయిస్‌బర్గ్ ప్రాంతంలోని ఓ గురుద్వారాలో చోటుచేసుకున్న ఘర్షణలో 11 మంది గాయపడ్డారు. రెండు వర్గాల మధ్య జరిగిన గొడవ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నారు. సుమారు 40 మంది ఈ ఘర్షణలో పాల్గొన్నారు. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో జర్మనీ పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు. ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనం ప్రకారం.. కత్తులు, పెప్పర్ స్ప్రేతో పాటు తుపాకీని కూడా వాడినట్లు సమాచారం.

ప్రాథమిక సమాచారంలో ప్రకారం గురుద్వారా కొత్త పాలక మండలి ఎన్నికల విషయంలో తలెత్తిన విభేదాలే ఈ ఘర్షణకు కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. గురుద్వారా నిధుల నిర్వహణ, ఆ నిధులపై పట్టు సాధించేందుకు వివిధ వర్గాల మధ్య గత కొంతకాలంగా వివాదాలు నడుస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

 ప్రత్యక్ష సాక్షి మాట్లాడుతూ.. "ఇది ముందే ప్లాన్ చేసినట్లు ఉంది. ప్రార్థనలు మొదలవ్వడానికి కొద్దిసేపటి ముందే, దాడి చేసిన వారు అకస్మాత్తుగా పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టారు. ఆ తర్వాత ఒకరు పిస్టల్‌తో కాల్పులు జరిపారు. తాను అక్కడ కత్తులను కూడా చూశానని ఆయన తెలిపారు. ఈ ఘర్షణలో మొత్తం 11 మంది గాయపడగా.. పారా మెడికల్ సిబ్బంది వారికి అక్కడే చికిత్స అందించారు. అదృష్టవశాత్తూ ఎవరి ప్రాణానికీ ప్రమాదం లేదు. పోలీసులు ఒక అనుమానితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఘటనా స్థలంలో ఖాళీ బుల్లెట్ షెల్స్ లభించాయి. అవి 'బ్లాంక్-ఫైరింగ్ పిస్టల్' (శబ్దం మాత్రమే వచ్చే తుపాకీ) కి సంబంధించినవిగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అయితే.. ఆ తుపాకీ ఇంకా లభించలేదు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రేంజ్‌ రోవర్‌ కొన్న నితీశ్.. పెద్ద‌మ్మ గుడిలో కాయిన్‌ పెట్టి పూజ‌లు (ఫొటోలు)
photo 2

సింహాచలం : స్వామి నిజరూప దర్శనం.. భక్తులకు అష్టకష్టాలు (ఫొటోలు)
photo 3

యజ్ఞం ప్రారంభిస్తున్నా.. తెలంగాణకు మంచి జరగాలనే బయటకు రాలేదు (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ఉప్పల్ లో ఢిల్లీతో ఢీ... మైదానంలో విస్తృతంగా ప్రాక్టీస్ (ఫొటోలు)
photo 5

అమీర్‌పేట్‌లో సందడి చేసిన హీరోయిన్ దక్ష నాగర్కర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Black Magic in IPL 2026 SRH vs CSK IPL 2026 1
Video_icon

నిమ్మకాయలకు వికెట్లు IPLలో బ్లాక్ మ్యాజిక్
Magazine Story: Iran says no talks with US 2
Video_icon

Magazine Story: యుద్ద కాండ
Jada Sravan Kumar Sensational Comments On Chandrababu & Pawan Kalyan 3
Video_icon

ఇవి మీ బతుకులు.. ఒక్కొక్కరిని ఏకిపారేసిన జడ శ్రవణ్
KCR Jeevan Reddy Video Viral At Public Meeting 4
Video_icon

హెలికాప్టర్ దిగగానే జీవన్ రెడ్డిని కేసీఆర్ చూడగానే..
Kakarla Venkatrami Reddy Dismiss Chandrababu Lokesh Redbook Conspiracy 5
Video_icon

కాకర్లపై రెడ్ బుక్ అరాచకం.. శాశ్వతంగా సర్వీస్ నుండి డిస్మిస్..
Advertisement
 