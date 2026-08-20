 సూపర్‌మ్యాన్‌ స్పీడ్‌.. ఉసేన్‌ బోల్ట్‌ రికార్డు బద్దలు! | Faster Than Bolt: Chinas Superman Robot Stuns the World | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సూపర్‌మ్యాన్‌ స్పీడ్‌.. ఉసేన్‌ బోల్ట్‌ రికార్డు బద్దలు!

Aug 20 2026 11:36 AM | Updated on Aug 20 2026 11:49 AM

Faster Than Bolt: Chinas Superman Robot Stuns the World

ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా పరిగెత్తే జీవి ఏది అంటే.. ఠక్కున వచ్చే సమాధానం చిరుత. మరి మనుషుల్లో? జమైకా పరుగుల వీరుడు ఉసేన్‌ బోల్ట్‌ పేరు ముందుగా గుర్తొస్తుంది. వేగానికి పర్యాయపదంగా మారిన బోల్ట్‌.. ఒక్కసారి పరుగు మొదలుపెడితే ప్రత్యర్థులకు అందనంత దూరంలో దూసుకెళ్లేవాడు. అలాంటి పరుగుల రారాజు నమోదు చేసిన గరిష్ఠ వేగం రికార్డు బద్ధలైంది!!.ఆ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.. 

మనిషి సాధించలేనిది.. యంత్రం చేసి చూపించింది. చైనాకు చెందిన ‘సూపర్‌మ్యాన్‌’ హ్యూమనాయిడ్‌ రోబో బోల్ట్‌ గరిష్ఠ వేగాన్ని దాటి టెక్‌ ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టించింది. చైనాకు చెందిన రోబోటిక్స్‌ సంస్థ యూనిట్రీ రూపొందించిన రోబో.. సెకనుకు 12.66 మీటర్ల వేగంతో పరుగెత్తినట్లు సంస్థ వెల్లడించింది. అంటే గంటకు దాదాపు 45.6 కిలోమీటర్ల వేగం అన్నమాట. 2009లో బెర్లిన్‌లో జరిగిన 100 మీటర్ల పరుగులో ఉసేన్‌ బోల్ట్‌ నమోదు చేసిన గరిష్ఠ వేగం సెకనుకు 12.42 మీటర్లు. దీంతో వేగం విషయంలో బోల్ట్‌ను రోబో అధిగమించినట్లయింది.

ఉసేన్‌ బోల్ట్‌ 2009లో బెర్లిన్‌లో జరిగిన 100 మీటర్ల రేసును 9.58 సెకన్లలో పూర్తి చేసి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పారు. ఆ పరుగులో ఆయన గరిష్ఠంగా సెకనుకు 12.42 మీటర్ల వేగాన్ని అందుకున్నారు. ఇప్పుడు యూనిట్రీ విడుదల చేసిన వీడియోలో ‘సూపర్‌మ్యాన్‌’ సెకనుకు 12.66 మీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్లడం కనిపించింది. దీంతో బోల్ట్‌ గరిష్ఠ వేగం కంటే రోబో వేగం స్వల్పంగా ఎక్కువగా నమోదైంది. పరుగుల తర్వాత అది దారి తప్పి కింద పడిపోవడం గమనార్‌హం.

నిలబడే రెండు మీటర్లు జంప్‌!
పరుగులోనే కాదు.. జంప్‌లోనూ ‘సూపర్‌మ్యాన్‌’ తన సామర్థ్యాన్ని చాటింది. ఎలాంటి రన్‌అప్‌ లేకుండా నిలబడి ఉన్న చోటు నుంచే సుమారు రెండు మీటర్ల ఎత్తుకు ఎగరగలదని యూనిట్రీ తెలిపింది. ఈ రోబో కాళ్ల పొడవు సుమారు 0.85 మీటర్లు. కేవలం మూడు నెలలకు పైగా వ్యవధిలోనే దీన్ని అభివృద్ధి చేసినట్లు సంస్థ వెల్లడించింది. భవిష్యత్తులో దీని వేగం, సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

వైరల్‌గా మారిన వీడియో
యూనిట్రీ ఆగస్టు 17న ‘సూపర్‌మ్యాన్‌’ సామర్థ్యాలను చూపిస్తూ వీడియోను విడుదల చేసింది. వేగంగా పరుగెత్తడం, నిలబడి రెండు మీటర్ల వరకు ఎగరడం వంటి దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. మనిషి వేగానికి ప్రతీకగా నిలిచిన బోల్ట్‌ గరిష్ఠ వేగాన్ని రోబో దాటిందన్న విషయం నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.

18 వేల రోబోలు తయారు చేసిన యూనిట్రీ
చైనాలోని హాంగ్‌జౌ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న యూనిట్రీ.. హ్యూమనాయిడ్‌ రోబోటిక్స్‌ రంగంలో వేగంగా ఎదుగుతున్న సంస్థల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇప్పటికే వివిధ మోడళ్లకు చెందిన సుమారు 18 వేల బైపెడల్‌ హ్యూమనాయిడ్‌ రోబోలను తయారు చేసినట్లు సంస్థ తెలిపింది. మరోవైపు యూనిట్రీ షాంఘై స్టాక్‌ ఎక్స్ఛేంజ్‌లోని STAR మార్కెట్‌లో లిస్టింగ్‌కు సిద్ధమవుతోంది. ఐపీఓలో భాగంగా సుమారు 6.1 బిలియన్‌ యువాన్లు (దాదాపు 905 మిలియన్‌ డాలర్లు) సమీకరించినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ‘సూపర్‌మ్యాన్‌’ ప్రదర్శన సంస్థ సాంకేతిక సామర్థ్యాలపై మరింత ఆసక్తిని పెంచింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నటి మాళవిక శర్మ గ్లామర్ ఫోటోలు వైరల్
photo 2

'అమీర్ లోగ్' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

మరమనుషుల కేరింతలు.. అబ్బురపరుస్తున్న వింత రోబోలు! (ఫొటోలు)
photo 4

బేబీ బంప్‌తో సమంత.. భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో హాలిడే ఫొటోలు వైరల్
photo 5

కొండను తొలిచి కట్టిన అద్భుత గుహాలయం..ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Ravi Teja Irumudi Movie Censor Talk 1
Video_icon

ఇరుముడి సెన్సార్ టాక్ ఇదే!
Digvesh ’s Notebook Celebration Goes Viral After Priyansh Arya’s Bold Claim 2
Video_icon

వైభవ్ కంటే తోపు అన్నారు.. కట్ చేస్తే మైదానంలోనే పరువు పోయింది..
Mount Kailash Mystery Why Mount Kailash Cannot Be Climbed 3
Video_icon

కైలాస పర్వతం రహస్యాలను బయటపెట్టిన టిబెటన్ సన్యాసులు
Anil Kumar Yadav Satirical Comments On Atchannaidu 4
Video_icon

పెద్ద ఆజానుబాహుడు అచ్చెన్నాయుడుపై అనిల్ కుమార్ యాదవ్ సెటైర్లు
US Iran War Updates 5
Video_icon

అమెరికా ఆంక్షలకు తగ్గేదేలే అంటున్న టెహ్రాన్
Advertisement
 