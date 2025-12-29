ఆ దేశాల మధ్య జపాన్ ప్రధాని ‘చిచ్చు’

చైనా.. తైవాన్ చుట్టూ ‘జస్టిస్ మిషన్ 2025’ సైనిక విన్యాసాలను ప్రారంభించింది. దీంతో తైవాన్ జలసంధిలో మరోసారి ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం ఈ విన్యాసాలు గతంలో జరిగిన జాయింట్ స్వోర్డ్ A, జాయింట్ స్వోర్డ్ B, స్ట్రైట్ థండర్ వంటి విన్యాసాల కంటే భారీ స్థాయిలో జరగనున్నాయి. తైవాన్ను రక్షించేందుకు తాము ఎటిపరిస్థితుల్లోనూ వెనుకాడబోమంటూ జపాన్ ప్రధాని సనే తకైచి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఇరుదేశాల మధ్య భగ్గుమనే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో ప్రతిచర్యగా చైనా తన సైనిక బలగాలను తైవాన్ చుట్టూ భారీగా మోహరించి ‘జస్టిస్ మిషన్ 2025’ పేరుతో సంచలన యుద్ధ విన్యాసాలను ప్రారంభించింది.
తైవాన్ కోస్ట్ గార్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సమీప జలాల్లో చైనా కోస్ట్ గార్డ్ కార్యకలాపాలు పెరిగాయి. అదేవిధంగా.. తైవాన్ సమీపంలో చైనా కోస్ట్ గార్డ్ నౌక 1303 దృశ్యాన్ని విడుదల చేసింది. అయితే, చైనా కోస్ట్ గార్డ్ ఈ విన్యాసాల్లో తమ పాల్గొనడం గురించి అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ఈ పరిణామాలు తైవాన్ జలసంధి ప్రాంతంలో మరింత ఉద్రికత్తలను పెంచుతోంది.
తైవాన్పై చైనా దాడులు చేస్తే జపాన్ సైన్యం జోక్యం చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని.. జపాన్ ప్రధాని సనే తకైచి ఇటీవల పార్లమెంటులో హెచ్చరించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ వ్యాఖ్యలపై తీవ్రంగా స్పందించిన బీజింగ్.. చైనా అంతర్గత విషయాల్లో జపాన్ జోక్యం చేసుకుంటోందని మండిపడింది. తక్షణమే ఆ వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకోవాలంటూ వార్నింగ్ ఇవ్వడమే కాకుండా.. కౌంటర్గా తైవాన్ను దిగ్బంధించేలా తన నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, రాకెట్ ఫోర్స్ దళాలను రంగంలోకి దించింది. ‘జస్టిస్ మిషన్ 2025’లో భాగంగా సముద్ర, గగనతల యుద్ధ సన్నద్ధతను పరీక్షిస్తున్నట్లు చైనా పేర్కొంది. తైవాన్ చుట్టూ ఉన్న ప్రధాన ఓడరేవులను దిగ్బంధించడం, బయటి దేశాల నుంచి సాయం అందకుండా అడ్డుకోవడం, క్షిపణి వ్యవస్థల పనితీరును పరీక్షించడం ప్రధాన టార్గెట్గా వెల్లడించింది.