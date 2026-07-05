ఆహా ఏమి రుచి! వంటకాల్లో ఇవి చాలా స్పెషల్‌!!

ప్రతిరోజూ వంటకాల్లో ఎన్నోరుచులను ఆస్వాదిస్తుంటాం. సమయానికి ఆ రుచైన వంటకం అందుబాటులో లేకపోతే ఇబ్బంది పడుతుంటాం. అందులో లడ్డూ, మిఠాయిలు, రకరకాల కర్రీస్, సూప్లు ఇలా ఎన్నో ఉంటాయి. అయితే వాటిని కొన్నిక్షణాల్లోనే ఎలా తయారుచేయాలో? మరి అవేంటో? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మునక్కాయ సూప్..
కావలసినవి:
మునక్కాయలు: 3 (ముక్కలుగా కట్ చేసినవి),
మసూర్ దాల్: 3 టేబుల్ స్పూన్లు,
టొమాటో: ఒకటి (ముక్కలుగా కట్ చేసినది),
ఉల్లిపాయ: 1/2 (ముక్కలుగా కట్ చేసినది),
వెల్లుల్లి రెబ్బలు: 2,
పచ్చిమిర్చి: 2,
దాల్చిన చెక్క: ఒక అంగుళం,
లవంగాలు: 1/2 టీస్పూన్,
మిరియాలు: టీస్పూన్,
ధనియాలు: టీస్పూన్,
జీలకర్ర: టీస్పూన్,
ఉప్పు: రుచికి సరిపడా,
నీళ్లు: అవసరమైనన్ని,
నల్ల ఉప్పు: 1/2 టీస్పూన్,
కొత్తిమీర: 2 టేబుల్ స్పూన్లు,
పుదీనా: 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ:
ముందుగా ఒక ప్రెజర్ కుక్కర్ తీసుకొని, అందులో కట్ చేసిన మునక్కాయ ముక్కలు, మసూర్ దాల్, టొమాటో ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి వేయండి.
అందులోనే దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, మిరియాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, సాధారణ ఉప్పు కూడా కుక్కర్లోనే వేసేయండి.
చివరగా 3 కప్పుల నీళ్లు పోసి, మూత పెట్టి ఐదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు సిమ్లో ఉడికించండి.
తరువాత ఉడికిన మిశ్రమం నుంచి వడకట్టి నీటిని వేరు చేసి పక్కన పెట్టుకోండి.
ఉడికిన మునక్కాయ ముక్కలను, మిగిలిన పదార్థాలను ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని కొద్దిగా నీళ్లు జోడించి, మెత్తగా గ్రైండ్ చేయండి.
ఇప్పుడు ఈ గ్రైండ్ చేసిన మిశ్రమాన్ని ఒక జల్లెడ సహాయంతో బాగా వడకట్టి, మునక్కాయ తొక్కలు రాకుండా కేవలం చిక్కటి గుజ్జును మాత్రమే వేరు చేసుకోండి.
ఇప్పుడు ఒక కడాయి స్టవ్ పై పెట్టి, అందులో మనం వడకట్టుకున్న మునక్కాయ గుజ్జు, మొదట పక్కన పెట్టుకున్న ఉడికించిన నీళ్లను పోయండి.
ఇందులో నల్ల ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి, సూప్ను మరిగించండి.
సూప్ మరుగుతున్న సమయంలో, ఒక చిన్న మిక్సీ జార్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ల కొత్తిమీర, 2 టేబుల్ స్పూన్ల పుదీనా వేసి కొద్దిగా నీటితో మెత్తటి పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేయండి.
ఈ కొత్తిమీర–పుదీనా పేస్ట్ను మరుగుతున్న సూప్లో వేసి బాగా కలపండి. అంతే ఎంతో రుచికరమైన, వేడివేడి మునక్కాయ సూప్ సిద్ధం!
బటర్ చిక్పీస్..
కావలసినవి:
కాబూలీ చనా: కప్పు (ఉడికించినవి),
బటర్: 2 పెద్ద చెంచాలు,
నూనె: టీస్పూన్,
గ్రేవీ కోసం– ఉల్లిపాయలు: 2 (ముక్కలుగా కోసినవి),
టొమాటోలు: 3 (ముక్కలుగా కోసినవి),
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్: టీస్పూన్,
జీడిపప్పులు: 10,
మసాలాలు– బిర్యానీ ఆకు: 1,
కారం: రుచికి సరిపడా,
గరం మసాలా: 1/2 స్పూన్,
ధనియాల పొడి: టీస్పూన్,
కసూరీ మేథీ: టీస్పూన్,
ఫ్రెష్ క్రీమ్: 2 పెద్ద చెంచాలు,
ఉప్పు: రుచికి సరిపడా,
కొత్తిమీర: కొద్దిగా.
తయారీ:
ముందుగా స్టవ్పై ఒక పాన్ పెట్టి, అందులో ఒక చెంచా నూనె, ఒక చెంచా వెన్న వేసి అందులో కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, జీడిపప్పు వేసి 2–3 నిమిషాలు వేయించండి.
ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, టొమాటో ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి, టొమాటోలు మెత్తబడే వరకు మూత పెట్టి మగ్గనివ్వండి.
ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత, మిక్సీలో వేసి మెత్తటి పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోండి.
ఇప్పుడు అదే పా¯Œ లో మిగిలిన ఒక చెంచా వెన్న వేసి కరిగించి.. ఇందులో బిర్యానీ ఆకు వేసి, ఆ వెంటనే మనం మిక్సీ పట్టుకున్న టొమాటో–ఉల్లిపాయ పేస్ట్ను వేసి బాగా కలపండి.
ఈ గ్రేవీని నూనె/వెన్న పైకి తేలే వరకు మీడియం మంటపై ఉడికించండి. ఇప్పుడు ఇందులో కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, ఉప్పు వేసి బాగా కలపండి.
మసాలాలు వేగిన తర్వాత, ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న తెల్ల శనగలను నీటితో సహా వేసి, సిమ్లో 5 నుంచి 7 నిమిషాలు ఉడికించండి.
కర్రీ చిక్కబడిన తర్వాత, ఇందులో ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేయండి. చివరగా కసూరీ మేథీని చేతులతో నలిపి చల్లి, కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసి ఒక్క నిమిషం పాటు ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
అంతే ఎంతో క్రీమీగా, నోరూరించే ఇండియన్ బటర్ చిక్పీస్ రెడీ!
బాదం లడ్డూ..
కావలసినవి:
బాదం పప్పు: కప్పు,
ఎండు కొబ్బరి తురుము: కప్పు,
బెల్లం తురుము: 3/4 కప్పు,
ఏలకుల పొడి: 1/4 టీస్పూన్,
నెయ్యి: 2 టేబుల్ స్పూన్లు,
జీడిపప్పు: 10 (చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసినవి),
కిస్మిస్: 2 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ:
ముందుగా స్టవ్పై ఒక పాన్ పెట్టి, అందులో బాదం పప్పు వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు వేయించండి.
వేగిన పప్పులను పూర్తిగా చల్లారనిచ్చి, ఆ తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మెత్తటి పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి.
ఇప్పుడు అదే పా¯Œ లో కప్పు ఎండు కొబ్బరి తురుము వేసి, అది కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు దోరగా వేయించండి.
వేయించిన కొబ్బరి తురుమును మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని, దాంతో పాటు బెల్లం తురుము కూడా వేయండి.
దీనిని కూడా పల్స్ మోడ్లో కొద్దిగా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోండి.
ఈ కొబ్బరి–బెల్లం మిశ్రమాన్ని కూడా ముందే సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న బాదం పొడి ఉన్న గిన్నెలోనే వేసేయండి.
ఇందులోనే ఏలకుల పొడి వేసి, అన్ని పదార్థాలు బాగా కలిసేలా చేత్తో ఒకసారి కలుపుకోండి.
ఇప్పుడు పా¯Œ లో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి 10 జీడిపప్పు ముక్కలు, కిస్మిస్ వేసి వేయించుకుని ముందుగా మనం సిద్ధం చేసుకున్న లడ్డూ మిశ్రమంలో కలపాలి.
ఇప్పుడు చేతులకు కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకుని, కొద్దికొద్దిగా మిశ్రమాన్ని తీసుకుంటూ మీకు నచ్చిన సైజులో లడ్డూలు చుట్టుకోండి.
ఎంతో టేస్టీ బాదం లడ్డూలు రెడీ! వీటిని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో భద్రపరచుకుంటే 2 వారాల పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. రోజూ ఒకటి తింటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.