 ప్రతి వీధికీ ఓ కథ.. ప్రతి క్షణం ఒక ఎవర్‌గ్రీన్‌! | Travel To Vietnam Offers A Beautiful And Delightful Experience | Sakshi
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ప్రతి వీధికీ ఓ కథ.. ప్రతి క్షణం ఒక ఎవర్‌గ్రీన్‌!

Jul 6 2026 8:50 AM | Updated on Jul 6 2026 9:02 AM

Travel To Vietnam Offers A Beautiful And Delightful Experience

పర్యటన: వియత్నాం

లాంతర్ల వెలుగులో నడిచే ప్రతి క్షణం ఒక ఎవర్‌గ్రీన్‌

న జీవితకాలంలో ఎన్నో అందమైన, అద్భుతమైన ప్రదేశాలను సందర్శిస్తాం. కానీ కొన్ని ప్రదేశాలు మాత్రం మనసులో అలాగే నిలిచిపోతాయి. వియత్నాం కూడా అలాంటి ఒక దేశమే. ప్రతి ఉదయం ఒక కొత్త రంగును, ప్రతి సాయంత్రం ఒక కొత్త జ్ఞాపకాన్ని అందిస్తుంది ఈ దేశం. వియత్నాం అంటే కేవలం ఒక ఫారిన్‌ డెస్టినేషన్‌ మాత్రమే కాదు. పచ్చని పొలాలు, నదుల మధ్య సాగే జీవితంప్రాచీన సంస్కృతి, నవ్వుతూ పలకరించే జనం కలిసిన ఒక చక్కటి అనుభూతి వియత్నాం.

వియత్నాం అనేది దక్షిణ ఆసియాలో ఉన్న ఒక అందమైన దేశం. చైనా, లావోస్, కంబోడియా దేశాలకు దగ్గరగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రకృతి ప్రతి సీజన్‌ లో ఒక కొత్త రూపాన్ని ధరించినట్టు అనిపిస్తుంది. నగరాల వేగం ఉన్నా కూడా గ్రామాల నిశ్చలమైన జీవితం, పచ్చని పొలాలు, చిన్న టీ షాప్స్, సైకిల్‌పై తిరిగే ప్రజలు కలిసి ఈ దేశానికి ఒక ప్రత్యేక స్వరూపం ఇస్తాయి. వియత్నాంలో ప్రయాణం చేస్తుంటే ఒకవైపు చరిత్ర, మరోవైపు ప్రకృతి, ఇంకోవైపు ఆధునిక నగర జీవనం కలిసి ఒక అందమైన కథల పుస్తకంలా తెరుచుకుంటుంది.


సందర్శనీయ ప్రదేశాలు
వియత్నాంలో ప్రతి ప్రదేశం విశేషంగా అనిపిస్తుంది. హానోయ్‌ వీధుల్లో నడుస్తుంటే కాఫీ సుగంధం గాలిలో కలిసిపోయి శరీరానికి ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. హో చి మిన్‌ సిటీలో ఆధునిక భవనాల మధ్య చరిత్ర ఇంకా జీవించినట్టు కనిపిస్తుంది. హా లాంగ్‌ బే లో నీళ్ల మధ్య నిలిచిన సున్నపు రాళ్లను చూస్తుంటే ప్రకతి తన చేతులతో ఒక శిల్పం తయారు చేసిందేమో అనిపిస్తుంది. నిన్‌ బిన్‌ లో నదిలో మెల్లిగా సాగుతున్న బోట్‌ జర్నీ మధ్య రెండు వైపులా పచ్చని కొండలు మనసును మౌనంలోకి తీసుకెళ్తాయి. హోయ్‌ ఆన్‌ లో సాయంత్రం వెలుగుల్లో రంగురంగుల లాంతర్లు మెరుస్తుంటే కాలం కొన్ని నిమిషాలు ఆగిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. దా నాంగ్‌ సముద్ర తీరం ఉదయం వెలుగుల్లో చూస్తుంటే సముద్రం, ఆకాశం ఒకటే రంగులో కలిసిపోయినట్టు ఉంటుంది.


ఎలా వెళ్లాలి?
హైదరాబాద్‌ నుండి వియత్నాం ప్రయాణంలో ఎయిర్‌పోర్టులో తొలి అడుగుపడగానే ఒక కొత్త ఉత్సాహం మొదలవుతుంది. సింగాపూర్, కౌలాలంపూర్, బ్యాంకాక్‌ లేదా దోహా లాంటి నగరాల ద్వారా కనెక్టింగ్‌ ఫ్లైట్స్‌తో హానోయ్‌ లేదా హో చి మిన్‌ సిటీ చేరుకోవచ్చు. ప్రయాణం మధ్యలో మేఘాల మధ్య విమానం సాగుతుంటే ముందు ఉన్న అనుభూతుల గురించి ఆలోచనలు మొదలవుతాయి. మనసులో చిన్నపాటి ఎగ్టైట్మెంట్‌ ఫీల్‌ అవ్వొచ్చు. విజయవాడ నుంచి వచ్చే వారు హైదరాబాద్‌ లేదా చెన్నై నుంచి ఇంటర్నేషనల్‌ ఫ్లైట్‌ క్యాచ్‌ చేసుకోవచ్చు.


ఏం చూడాలి?
వియత్నాంలో చూడాల్సింది కేవలం ప్రదేశాలు కాదు. ఉదయం లోకల్‌ మార్కెట్‌లో మొదలైన జీవితం, నదిపై మెల్లిగా సాగుతున్న బోట్లు, వరి పొలాల మధ్య పని చేస్తున్న రైతన్నలు, ఆలయ గంట శబ్దాలు, సిటీలకు దూరంగా ఉన్న గ్రామాల్లో ఉండే నిశ్శబ్దం అన్నీ కలిసి ఒక ఫుల్‌ లైఫ్‌ సైకిల్‌గా అనిపిస్తాయి. లాంతర్ల ఫెస్టివల్‌ సందర్భంగా వెలుగులో మెరిసే వీధులు, హా లాంగ్‌ బే క్రూయిజ్‌లో ప్రయాణిస్తూ సూర్యోదయాన్ని చూడటం, కాఫీ షాపుల్లో కిటికీ దగ్గర కూర్చొని బయట ప్రపంచాన్ని గమనించడం, సైకిల్‌పై గ్రామాల మధ్య తిరగడం, ట్రెడిషనల్‌ వాటర్‌ పప్పెట్‌ షో చూడటం లాంటి అనుభవాలు ఈ యాత్రను మరింత గొప్పగా మార్చేస్తాయి. ఇలా ప్రయాణంలో సహజంగా కలిసే ఈ అనుభవాలే వియత్నాంను నిజంగా అర్థం చేసుకునే అవకాశాన్ని ఇస్తాయి.

ఎక్కడ ఉండాలి?
వియత్నాంలో స్టే అనేది కేవలం నిద్రపోయే చోటు మాత్రమే కాదు. హానోయ్‌లో హెరిటేజ్‌ స్టైల్‌ బోటిక్‌ హోటల్స్, హోయ్‌ ఆన్‌ లో రివర్‌ పక్కన హోమ్‌ స్టేస్, దా నాంగ్‌లో సముద్రం ఎదురుగా ఉన్న రిసార్టులు ప్రతి ప్రయాణాన్ని మరింత మధురంగా మార్చేస్తాయి. ఉదయం బాల్కనీ నుంచి కనిపించే పచ్చని చెట్లు, కాఫీ వాసన, సైకిల్‌ బెల్‌ శబ్దం కలిసి రోజును చాలా ప్రశాంతంగా స్టార్ట్‌ చేసే మూడ్‌ను అందిస్తాయి. రాత్రి లాంతర్ల వెలుగులో నడిచే ప్రతి క్షణం ఒక ఎవర్‌గ్రీన్‌ మెమరీగా మిగిలిపోతుంది.


ఏం తినాలి?

  • వియత్నాంలో భోజనం చాలా సింపుల్‌. కానీ చక్కని అనుభూతిని అందిస్తుంది. ఫో అనే సూప్‌ ఉదయం చల్లని గాలిలో మరింత రుచిగా అనిపిస్తుంది. ఫ్రెష్‌ హెర్బ్స్, నూడిల్స్‌ కలిసిన రుచి లోకల్‌ ప్లేవర్‌ సత్తా ఏంటో నాలుకకు చూపిస్తుంది.

  • ‘బాన్‌ మి శాండ్విచ్‌’లో ఫ్రెంచ్‌ అండ్‌ వియత్నాం రుచులు కలిసి ఉంటాయి.

  • ఫ్రెష్‌ స్ప్రింగ్‌ రోల్స్, స్టికీ రైస్‌ ప్రిపరేషన్స్‌, కొకోనట్‌ డెజర్ట్స్, ఎగ్‌ కాఫీ లాంటి రుచులు ప్రతి భోజనాన్ని ఒక కొత్త పరిచయంగా మార్చేస్తాయి.

  • చిన్న స్ట్రీట్‌ కేఫ్‌లలో కాఫీ సిప్‌ చేస్తూ బయట జీవితాన్ని గమనించడం కూడా ఒక మధురమైన అనుభూతిగా మిగిలిపోతుంది.


ఆసక్తికరమైన విషయాలు

  • వియత్నాం రాజధాని హానోయ్, దేశ సంస్కృతి, చరిత్రకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది.

  • వియత్నాం కరెన్సీ వియత్నామీస్‌ ‘డాంగ్‌.’ దైనందిన జీవితంలో ఈ కరెన్సీ వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

  • అక్టోబర్‌ నుండి ఏప్రిల్‌ వరకు అనేక ప్రదేశాలు సందర్శించడానికి అనుకూలమైన సమయంగా పరిగణిస్తారు.

  • వియత్నాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాఫీ సంస్కృతికి ప్రసిద్ధి పొందిన దేశాల్లో ఒకటి.

  • ప్రకృతి, చరిత్ర, సంప్రదాయం, సముద్ర తీరాలు అన్నీ కలిసిన ఒక కంప్లీట్‌ ట్రావెల్‌ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ను అందించే దేశమే వియత్నాం.


యాత్రా బడ్జెట్‌ వివరాలు

  • హైదరాబాద్‌ నుండి ఐదు రోజుల వియత్నాం యాత్ర కోసం బడ్జెట్‌ ప్యాకేజీ ప్రయాణానికి సుమారు రూ.55 వేల నుంచి రూ.70 వేల మధ్య ఉంటుంది. స్టాండర్డ్‌ కంఫర్ట్‌ ప్లాన్‌ రూ.75 వేల నుండి రూ.1 లక్షా 10 వేల వరకు ఉంటుంది. ప్రీమియం అనుభవం కోరుకునేవారికి రూ.1 లక్షా 40 వేల నుండి రూ.2 లక్షల 20 వేల వరకు ఖర్చు అవ్వొచ్చు.

  • విజయవాడ నుండి ప్రయాణం చేస్తే హైదరాబాద్‌ లేదా చెన్నై కనెక్షన్‌ బట్టి కొంచెం అదనపు ట్రావెల్‌ కాస్ట్‌ ఉంటుంది.

  • అకామడేషన్‌ విషయానికి వస్తే డే అండ్‌ నైట్‌ స్టే కోసం రూమ్స్‌ రూ.2,500 నుండి రూ.12,000 వరకు ఆప్షన్స్‌లో దొరకుతాయి. భోజనం రోజుకు సుమారు రూ.1,000 నుండి రూ.2,000 మధ్య ప్లాన్‌ చేసుకోవచ్చు. క్రూయిజ్‌ ఎక్స్‌పీరియెన్సెస్, కల్చర్‌ టూర్స్, లాంతర్న్‌ ఈవినింగ్స్‌ లాంటి ప్యాకేజీలు కూడా ట్రై చేయవచ్చు.

  • చాలా మంది వియత్నం వీసా విషయంలో కాస్త కన్‌ ఫ్యూజ్‌ అవుతుంటారు. గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే భారతీయ ప్రయాణికులు వియత్నాం వెళ్లడానికి వీసా అవసరం. ఈ వీసా కోసం ముందుగా అప్లై చేసుకుని ప్రయాణం ప్లాన్‌ చేసుకోవచ్చు.
    – ఎం.జి. కిశోర్, ప్రయాణికుడు

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