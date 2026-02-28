 ఎత్తైన దిండ్లు వాడుతున్నారా? అయితే ఇది మీ కోసమే | Glaucoma Two pillow sleeping raised eye pressure in most atients | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎత్తైన దిండ్లు వాడుతున్నారా? అయితే ఇది మీ కోసమే

Feb 28 2026 5:58 PM | Updated on Feb 28 2026 6:16 PM

Glaucoma Two pillow sleeping raised eye pressure in most atients

దిండుతో కళ్లపై ఒత్తిడి!

దిండు లేకుండా నిద్ర పోవడం వల్ల కంటిపై ఒత్తిడి తగ్గి గ్లాకోమా తీవ్రత తగ్గే అవకాశం ఉందని తాజా అధ్యయనం తెలిపింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాశ్వత అంధత్వానికి దారితీసే కారణాలలో గ్లాకోమా ఒకటి. దీనికి ప్రధాన కారణం కంటిలో ఉండే అధిక ఒత్తిడి దృష్టి నరాన్ని దెబ్బతీయడం. 

ఎత్తైన దిండ్లు లేదా ఒకటి కంటే ఎక్కువ దిండ్లను వాడటం వల్ల మెడలోని జుగులార్‌ వెయిన్‌పై ఒత్తిడి పడుతుంది. దీనివల్ల కంటి ద్రవం సరిగ్గా బయటకు వెళ్లలేక, కంటి లోపల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఈ ఒత్తిడి దృష్టి నరాన్ని (ఆప్టిక్‌ నెర్వ్‌)ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది గ్లాకోమా రావడానికి కారణం అవుతుంది. బ్రిటిష్‌ జర్నల్‌ ఆఫ్‌ ఆప్తమాలజీలో ప్రచురించిన ప్రకారం, ఈ అధ్యయనం కోసం శాస్త్రవేత్తలు 144 మంది గ్లాకోమా రోగులను పరీక్షించారు. కూర్చున్నప్పుడు, రెండు దిండ్లతో పడుకున్నప్పుడు, దిండు లేకుండా పడుకున్నప్పుడు వారి కంటి లోపల ఉండే ఒత్తిడిని ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి 24 గంటల΄ాటు పరిశీలించారు. దిండ్లతో తల ఎత్తుగా పెట్టి పడుకున్నప్పుడు, దాదాపు మూడింట రెండు వంతుల మంది రోగులలో కంటిలో ఒత్తిడి పెరిగినట్లు వారు గమనించారు. యువకులు, ప్రైమరీ ఓపెన్‌–యాంగిల్‌ గ్లాకోమా ఉన్నవారిపై ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపిస్తోందని పరిశోధకులు తెలిపారు.  

ఈ ఫలితాలు  ప్రాథమికమైనవే అయినప్పటికీ, గ్లాకోమా ఉన్నవారు తాము నిద్రించే విధానంలో జాగ్రత్త వహించడం మంచిదని పరిశోధకులు సూచిస్తున్నారు. 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ మృణాల్ (ఫొటోలు)
photo 2

జగద్గిరిగుట్ట నాగార్జున హైస్కూల్లో సైన్స్ ఫెస్ట్ (ఫోటోలు)
photo 3

విజయ్‌ పెళ్లిలో ఈషా రెబ్బ‌, తరుణ్‌ భాస్కర్‌ అట్రాక్షన్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ త్రిష.. ఎందుకో తెలియదు (ఫొటోలు)
photo 5

ఉదయపూర్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో సందడి చేసిన 'విరోష్‌' జోడీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Bihar Court Rejects AP Police Transit Remand for IPS Sunil Naik 1
Video_icon

Sunil Naik : లోకేష్ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగానికి బీహార్ ఝలక్
Iran Attack on 8 Countries Along With USA 2
Video_icon

8 దేశాలపై ఇరాన్ బాంబుల వర్షం బంకర్లలోకి జనం పరుగులు
How the Fire Accident Happened in Vetapalem: Shocking Details Revealed 3
Video_icon

అగ్ని ప్రమాదం ఎలా జరిగిందంటే.. ప్రత్యేక సాక్షి షాకింగ్ నిజాలు
YS Jagan On Vetlapalem Fire Accident 4
Video_icon

వేట్లపాలెం అగ్ని ప్రమాదంపై YS జగన్ దిగ్భ్రాంతి
Kalyandurg Police Issue Notices To Ambati Rambabu 5
Video_icon

అంబటికి మళ్ళీ నోటీసులు
Advertisement
 