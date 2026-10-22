సత్యం శివం సుందరం

మంచిమాట
సనాతన ధర్మం కేవలం మతం కాదు; అనంత విశ్వాన్ని సుస్థిరంగా నిలిపే ప్రాకృతిక నియమం. మానవ ఉనికికి, ప్రకృతి సమతుల్యతకు ధర్మమే వెన్నెముక. వ్యక్తిగత స్వార్థం వీడి లోక కల్యాణం కోసం నడుచుకోవడమే అసలైన ధర్మశీలం. అస్థిరత నిండిన ఆధునిక జగత్తులో దిశానిర్దేశం చేసే అక్షయమైన ధ్రువతార ఈ ధర్మపథం.
సత్యం: ధర్మానికి పునాది... ధర్మానికి మొదటి మెట్టు సత్యం. సత్యం అంటే కేవలం నిజం మాట్లాడటం కాదు; మనసా, వాచా, కర్మణా ఏక రూపంలో ఉండటం. ‘సత్యేన ధార్యతే పృథ్వీ‘ – సత్యం వల్లనే భూమి నిలకడగా ఉన్నది. సత్యం ఒక మహావృక్షానికి భూమిలో లోతుగా పాతుకుపోయిన వేరు వంటిది. వేరు బలంగా లేని వృక్షం గాలివానలకు కూలిపోయినట్లే, సత్యనిష్ఠ లేని వ్యక్తిత్వం కష్టకాలంలో నిలబడలేదు.
ఉదాహరణకు, ఒక ఉద్యోగి తన వృత్తిలో నిజాయితీగా బాధ్యత నిర్వర్తించడం, ఒక వ్యాపారి తన వస్తువు నాణ్యత విషయంలో నిబద్ధత కలిగి ఉండటం అసలైన సత్య ధర్మ పరిపాలన. సత్యం కఠినంగా అనిపించినా, అది ఇచ్చే ఫలితం శాశ్వతం, నిర్భయం. నిప్పును మూటగట్టలేనట్లు, సత్యాన్ని ఎవరూ అణచివేయలేరు. సూర్యకాంతిని మేఘాలు తాత్కాలికంగా కప్పివేసినా, సత్యం స్వయంప్రకాశితమై విజయతీరాలకు చేరుస్తుంది.
శివం: మంగళకరమైన జీవనం ధర్మం రెండవ రూపం శివం. శివం అంటే మంగళం, శుభప్రదం. మనం చేసే ప్రతిపని తోటివారికి మేలు చేసేదిగా ఉండాలి. పరహితమే పరమార్థంగా జీవించడం శివ తత్వం. ఇది వెలుగునిచ్చే దీపం వంటిది; దీపం తాను వెలుగుతూ చుట్టూ ఉన్న చీకటిని పారద్రోలినట్లే, మన జీవనం ఇతరుల కష్టాలను తొలగించేదిగా మారాలి. తన ఎదుగుదల కోరుకుంటూనే, సమాజ శ్రేయస్సును ఆకాంక్షించేవాడే ధర్మాత్ముడు.
దైనందిన జీవితంలో ఆకలితో ఉన్న ప్రాణికి అన్నం పెట్టడం లేదా అవసరంలో ఉన్న మిత్రుడిని ఆదుకోవడం వంటి చిన్న కార్యాలూ శివత్వాన్ని పొందుతాయి. లోక కల్యాణార్థం సాగే నిస్వార్థ జీవన యానమే మానవ జన్మకు అసలైన సార్థకత చేకూరుస్తుంది. ప్రతిజీవిలో శివుడిని దర్శించడమే అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక సంస్కారం. స్వార్థం సంకెళ్ళను తెంచుకున్నప్పుడే జీవుడు శివుడు కాగలడు.
సుందరం: ధర్మబద్ధమైన సౌందర్యం సత్యం, శివం మేళవించిన చోట అద్భుతమైన సౌందర్యం ఉట్టిపడుతుంది. ఇది బాహ్యరూపం కాదు; అంతర్గత క్రమశిక్షణ వల్ల కలిగే మానసిక ప్రశాంతత. ధర్మబద్ధమైన జీవితం గడిపే వ్యక్తి ముఖంలో దివ్యమైన తేజస్సు ఉంటుంది. దీనికి ఉపమానం పద్మం; బురదలో పుట్టినా తన పవిత్రతను కాపాడుకునే పద్మం వలె, మనిషి లౌకిక బంధాల మధ్య ఉంటూనే ధర్మబద్ధంగా జీవిస్తే ఆ జీవితం సుందరమవుతుంది.
క్రమశిక్షణతో కూడిన దినచర్య, ఇంద్రియ నిగ్రహం, ప్రకృతి పట్ల గౌరవం జీవితాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతాయి. పర్యావరణాన్ని ప్రేమిస్తూ, సృష్టిలోని ప్రతి జీవిని దైవ స్వరూపంగా భావించడం ఈ సుందర ధర్మంలో అంతర్భాగం. కళాత్మకమైన హృదయం, ధార్మిక చింతన తోడైతే మానవ జీవితం ఒక అద్భుత కావ్యమవుతుంది. చిత్తశుద్ధి కలిగిన మనసే భగవంతుడు నివసించే అసలైన ఆలయం.
ధర్మం అజేయం. బాధ్యతను విస్మరించి హక్కుల కోసం పోరాడే నేటి సమాజానికి, ధర్మం తన కర్తవ్యాన్ని నిరంతరం గుర్తు చేస్తుంది. నది సాగరంలో కలిసినప్పుడే దానికి పరిపూర్ణత లభించినట్లు, మానవ ఉనికి ధర్మబద్ధమైనప్పుడే దైవత్వానికి చేరువవుతుంది. కులమతాలకు అతీతంగా, మానవత్వమే ప్రాతిపదికగా సాగే ఈ ధర్మపథం విశ్వశాంతికి ఏకైక మార్గం. సత్యం పునాదిగా, శివం మార్గంగా, సుందరం లక్ష్యంగా మన ప్రయాణం సాగాలి.
సనాతన ధర్మ వైభవం మన ప్రతి ఆచరణలో ప్రతిబింబించాలి. ప్రతి అడుగు ధర్మబద్ధం కావాలి, ప్రతి ఆలోచన లోకహితం కోరాలి. అప్పుడే మానవ పరిణామం పూర్ణత్వాన్ని సిద్ధింపజేసుకుంటుంది. భారతీయులందరి హృదయాల్లో ఈ ధర్మ జ్యోతి నిరంతరం ప్రజ్వరిల్లాలి. మనిషి మారాలి, మనసు వికసించాలి, జగత్తు పునీతం కావాలి, సమస్త మానవాళి సుఖీభవించాలి.
– కె. భాస్కర్ గుప్తా, వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు