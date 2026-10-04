ఇంట్లోనే హోటల్‌ స్టైల్‌.. ఈ వంటకాలు అదిరిపోతాయ్‌!

ఫండే
స్నాక్ సెంటర్
రోజూ ఒకే రకమైన వంటలతో బోర్ కొడుతోందా? అయితే కాస్త కొత్త రుచులను మీ వంటింట్లోకి ఆహ్వానించండి! మఖానా చాట్ నుంచి వెర్మిసెల్లి ఘేవర్ వరకు.. ఈ వెరైటీ వంటకాలు ఒక్కసారి ట్రై చేయాల్సిందే!
మఖానా చాట్..
కావలసినవి..
మఖానా: 2 కప్పులు,
ఉడికించిన ఆలుగడ్డ: 1,
ఉల్లిపాయ: 1,
టొమాటో: 1,
పచ్చిమిర్చి: 1,
కొత్తిమీర: కొద్దిగా,
చాట్ మసాలా: టీస్పూన్,
కారం: అర టీస్పూన్,
నిమ్మరసం: టీస్పూన్,
ఉప్పు: తగినంత.
తయారీ..
- ముందుగా పాన్లో మఖానా వేసి నూనె లేకుండా క్రిస్పీగా వేయించాలి.
- చల్లారిన తర్వాత చేత్తో కొద్దిగా చిదమాలి.
- ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ, టొమాటో, ఆలుగడ్డ, పచ్చిమిర్చి తరగాలి.
- వీటిని మఖానాలో కలపాలి.
- ఉప్పు, కారం, చాట్ మసాలా వేసి బాగా కలపాలి.
- చివరగా నిమ్మరసం, కొత్తిమీర చల్లాలి.
అంతే మఖానా చాట్ రెడీ! వెంటనే సర్వ్ చేస్తే క్రిస్పీగా, రుచిగా ఉంటుంది.
వెజ్ లాహోరీ..
కావలసినవి..
కాలీఫ్లవర్: కప్పు ముక్కలు,
క్యారెట్: 1,
క్యాప్సికమ్: 1,
బీన్స్: అర కప్పు,
ఉల్లిపాయ: 1,
టొమాటోలు: 2,
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్: టీస్పూన్,
కారం: అర టీస్పూన్,
గరం మసాలా: అర టీస్పూన్,
ధనియాల పొడి: టీస్పూన్,
ఉప్పు: తగినంత,
నూనె: 2 టేబుల్స్పూన్లు,
కొత్తిమీర: కొద్దిగా.
తయారీ..
- ముందుగా కూరగాయలను చిన్న ముక్కలుగా కోసి కొద్దిగా ఉడికించాలి.
- పాన్లో నూనె వేడి చేసి ఉల్లిపాయలు వేయించాలి.
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలపాలి.
- తర్వాత టొమాటో ముక్కలు వేసి మెత్తగా ఉడికించాలి.
- ఇందులో కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, ఉప్పు వేయాలి.
- ఉడికించిన కూరగాయలు వేసి బాగా కలపాలి.
- కొద్దిగా నీరు పోసి 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- చివరగా కొత్తిమీర చల్లి దించేయాలి.
అంతే, హెల్తీ వెజ్ లాహోరీ రెడీ!
వెర్మిసెల్లి ఘేవర్..
కావలసినవి..
సేమియా: కప్పు,
మైదా: 2 టేబుల్స్పూన్లు,
పాలు: అవసరమైనంత,
చక్కెర: కప్పు,
నెయ్యి: టేబుల్స్పూన్,
నూనె: వేయించడానికి సరిపడా,
ఏలకుల పొడి, పాలపొడి : కొద్దిగా,
డ్రై ఫ్రూట్స్: అలంకరణకు
తయారీ..
- ముందుగా సేమియాను కొద్దిగా వేయించి పక్కన పెట్టాలి.
- మైదాలో పాలు పోసి పలుచటి పిండిలా కలపాలి.
- అందులో సేమియా వేసి కలపాలి.
- కడాయిలో నూనె వేడి చేయాలి.
- సేమియా మిశ్రమాన్ని మధ్యలో రంధ్రం ఉండేలా కొద్దికొద్దిగా పోయాలి.
- బంగారు రంగులోకి వచ్చి క్రిస్పీగా మారే వరకు వేయించాలి.
- మరోవైపు చక్కెర, కొద్దిగా నీటితో పాకం తయారు చేయాలి.
- వేడి ఘేవర్పై చక్కెర పాకం పోయాలి.
- పాలపొడి, డ్రై ఫ్రూట్స్తో అలంకరిస్తే రుచికరమైన వెర్మిసెల్లి ఘేవర్ రెడీ.
చౌచౌ పొరియల్
కావలసినవి..
చౌచౌ (బెంగళూరు వంకాయ): 2,
ఉల్లిపాయ: 1,
పచ్చిమిర్చి: 2,
ఆవాలు: అర టీస్పూన్,
మినప్పప్పు: అర టీస్పూన్,
కరివేపాకు: కొద్దిగా,
పసుపు: చిటికెడు,
ఉప్పు: తగినంత,
నూనె: ఒక టేబుల్ స్పూన్,
కొబ్బరి తురుము: 2 చెంచాలు.
తయారీ..
- చౌచౌను పొట్టు తీసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- బాణలిలో నూనె వేడి చేసి ఆవాలు, మినప్పప్పు, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి వేయాలి.
- కట్చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించిన తర్వాత చౌచౌ ముక్కలు, పసుపు, ఉప్పు వేసి కలపాలి.
- కొద్దిగా నీరు చల్లి మూతపెట్టి మెత్తగా ఉడికించాలి.
- చివర్లో కొబ్బరి తురుము వేసి రెండు నిమిషాలు కలిపితే రుచికరమైన చౌచౌ పొరియల్ సిద్ధం.
ఇదీ చదవండి: హైబీపీని అదుపులో పెట్టే పొటాషియమ్!