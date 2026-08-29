 జిప్పర్‌ ఇరుక్కుంటే బలంగా లాగొద్దు.. ఈ ట్రిక్‌ ట్రై చేయండి! | Coconut Oil Hack To Fix A Stuck Zipper | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జిప్పర్‌ ఇరుక్కుంటే బలంగా లాగొద్దు.. ఈ ట్రిక్‌ ట్రై చేయండి!

Aug 29 2026 8:20 AM | Updated on Aug 29 2026 8:20 AM

Coconut Oil Hack To Fix A Stuck Zipper

లైఫ్‌

బ్యాగ్‌ లేదా దుస్తుల జిప్పర్‌ సరిగ్గా పనిచేయక మధ్యలోనే ఆగిపోయినప్పుడు తీవ్రమైన చికాకు కలుగుతుంది. అటువంటి సమయంలో గట్టిగా లాగితే జిప్పర్‌ పూర్తిగా ΄ాడైపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల ఇంట్లో సహజంగా లభించే కొబ్బరినూనెను ఉపయోగించి, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా జాక్‌ అయిన జిప్పర్‌ను సులభంగా విడిపించవచ్చు.

  • జిప్‌ లాక్‌ అయినపుడు బలవంతంగా లాగకుండా.. ముందుగా దారాలు లేదా క్లాత్‌ ఏమైనా ఇరుక్కుపోయాయో చెక్‌ చేయండి. జిప్పర్‌ రన్నర్‌ కింద దుస్తుల క్లాత్‌ లేదా ఏవైనా దారాలు ఉంటే వాటిని జాగ్రత్తగా పక్కకు తొలగించండి.

  • కొద్దిగా కొబ్బరినూనెను చేతి వేలికి తీసుకుని, జిప్పర్‌ ట్రాక్‌ పొడవునా జాగ్రత్తగా పూయండి. నూనె జిప్పర్‌ పరిసరాల్లోని బట్టకు తగలకుండా చూసుకోవడం ప్రధానం.

  • నూనె రాసిన తర్వాత, జిప్పర్‌ స్లైడర్‌ను ముందూ వెనుకకూ నెమ్మదిగా కదిలించండి. కొబ్బరినూనె జిప్పర్‌కు లూబ్రికెంట్‌గా పనిచేసి, స్లైడర్‌ సజావుగా సాగేలా చేస్తుంది.

  • నూనె రాసినా జిప్పర్‌ కదలకపోతే టూత్‌బ్రష్‌తో శుభ్రం చేయడం లేదా ట్వీజర్‌ సాయంతో ఇరుక్కుపోయిన దారాలను తొలగించడం వల్ల సమస్య పరిష్కారమవుతుంది.

ఇవి కూడా చదవండి: చెత్త ఇస్తే చదువు.. ఈ స్కూల్‌ ఐడియా అదిరిపోయింది!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చిత్రమైన డ్రస్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్ (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ ఇంట్లో సందడిగా వరలక్ష‍్మి వ్రతం (ఫొటోలు)
photo 3

సమంత ప్రెగ్నెన్సీ గ్లో చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 4

చీరకట్టుతో రీతూ వర్మ ( ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో ఉత్సాహంగా 10కె రన్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Public Fire On MP Dharmapuri Aravind Decision 1
Video_icon

అరవింద్ కు కారు తెచ్చిన తంటా
Jabardasth Komarakka Irumudi Movie Remuneration 2
Video_icon

ఇరుముడి నాగులు రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే?
A Boy Pulls The Bus With His Teeth Video Goes Viral 3
Video_icon

చిన్నోడే కానీ బలం చూస్తే షాకే.. పంటితో 3.5 టన్నుల బస్సు లాగాడు
Student Attended For NEET Exam After Consuming Alcohol 4
Video_icon

మందు తాగి NEET పరీక్షకు.. బయటకు గెంటేసిన సెక్యూరిటీ
Big Challenge To PM Balendra Shah To Rebuild Nepal 5
Video_icon

యువ ప్రధానికి బిగ్ ఛాలెంజ్.. నేపాల్ పునర్నిర్మాణం అంత ఈజీ కాదు
Advertisement
 