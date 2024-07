నెలకు రూ. 35 లక్షలేంటి బ్రో! దిగ్గజాల షాకింగ్‌ రియాక్షన్‌

బిట్స్‌ పిలానీ డ్రాప్‌అవుట్‌, 20యేళ్ల యూట్యూబర్‌ ఇషాన్ శర్మ సంపాదన బిజినెస్‌ దిగ్గజాలను సైతం దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది 2024లో బిజినెస్‌ ఎలా స్టార్ట్‌ చేయాలి ‘లీక్డ్‌’ పేరుతో నిర్వహించిన పోడ్‌కాస్ట్‌లో ఇషాన్‌ కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను పంచకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన చిన్న క్లిప్‌ ఎక్స్‌లో వైరల్‌గా మారింది.

విషయం ఏమిటంటే 2024లో వ్యాపారం ఎలా ప్రారంభించాలి అనే అంశంపై భారత్‌పే ఫౌండర్‌ అష్నీర్ గ్రోవర్‌, ఆఫ్‌బిజినెస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు సీఈవో, ఆక్సిజో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కో ఫౌండర్‌ ఆసిష్ మోహపాత్ర, సార్థక్ అహుజా, ఇంకా నౌకరీ డాట్‌కాంకు చెందిన ఇన్ఫో ఎడ్జ్ వ్యవస్థాపకుడు సంజీవ్ బిఖ్‌చందానీలతో షార్క్ ట్యాంక్ సీజన్‌1 పోడ్‌కాస్ట్‌లో భాగంగా ముచ్చటించాడు. ఈసందర్భంగా తాను గత నెలలో రూ. 35 లక్షలు సంపాదించానని, తాను వ్యాపారంలోకి ఇదే పెద్ద సమస్యగా మారిందంటూ వెల్లడించాడు. దీంతో ఒక్కసారిగా దిగ్భ్రాంతికి లోను కావడం అష్నీర్‌ గ్రోవర్‌ వంతైంది. ఈ వయస్సులో అద్భుతం ప్రశంసనీయం అటూ ఇషాన్‌శర్మపై పొగడ్తలు కురిపించాడు. "నెలకు రూ. 35 లక్షలు సంపాదిస్తావా? అంటూ ఆశ్చర్యపోయాడు. అందేకాదు ‘బాబూ నువ్వు ఇక్కడ కూచోవాలి, అక్కడ కాదు (ఇంటర్వ్యూ చేసే ప్లేస్‌)’’ అంటూ చమత్కరించాడు. అటు నెటిజన్లుపై అతనిపై ప్రశంసలు కురిపించారు.

Shocking Reaction of Ashneer Grover and Sanjeev Bikchandani After Knowing Ishaan Makes Over ₹35 Lakhs a Month



This is Excellent, Commendable at His Age pic.twitter.com/BCmO60Vgl9

— Ravisutanjani (@Ravisutanjani) July 17, 2024