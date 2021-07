ఓ దొంగోడు.. పోలీసులు.. సినిమాను తలపించే సీన్‌!

మనం నిత్యం ఎన్నో దొంగతనాల గురించి చదువుతూనే ఉన్నాం. కొందరు పొట్టకూటి కోసం దొంగలుగా.. మారితే మరికొందరు విలాసవంతమైన జీవితానికి అలవాటు పడి తప్పుదోవ పడతారు. అయితే కొన్ని దొంగతనాలు సినిమాలను మించి జరుగుతుంటాయి.

తాజాగా బ్రిటన్‌లో ఓ కారు దొంగతనం సీన్‌ సినిమాను తలపించే విధంగా ఉంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. యూకే రైల్వే స్టేషన్‌లో ఓ దొంగ ల్యాండ్ రోవర్ డిస్కవరీ కారును దొంగిలించడానికి పథకం వేశాడు. ఇది గుర్తించిన పోలీసులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయగా.. వారిని తోసేసి కారును రైలు పట్టాలపై పరుగు పెట్టించాడు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు పోలీసు అధికారులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.

కాగా, కారును పట్టాలపై కొంత దూరం పరుగు పెట్టించిన దొంగ అక్కడే వదిలేసి పారిపోయాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరలవుతోంది. ఈ వీడియోపై ఓ నెటిజన్‌ స్పందిస్తూ.. ‘‘ఈ సీన్‌ గ్రాండ్ తెఫ్ట్ ఆటో (జిటిఏ) గేమ్‌ను గుర్తు చేసింది.’’ అంటూ కామెంట్‌ చేశాడు. మరో నెటిజన్‌ ‘‘ ఈ సీన్‌ కంప్యూటర్‌ గేమ్‌లను తలదన్నేలా ఉంది.’’ అంటూ రాసుకొచ్చాడు.

Man was tekking from the police on the tracks 😭😭 pic.twitter.com/Jkp2CTuCRb

