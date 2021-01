చిరుతపులి పిల్లను చంపి వండుకు తిన్నారు 

సాక్షి, కేరళ: చిరుతపులి పిల్లను చంపి, ఆ మాంసాన్ని వండుకు తిన్న ఐదుగురు వేటగాళ్లను కేరళలోని ఇడుక్కి జిల్లా అటవీ శాఖ అధికారులు ఆదివారం అరెస్టు చేశారు. అటవీ గ్రామంలోకి దారి తప్పి వచ్చిన ఓ చిరుతపిల్లను కొందరు వ్యక్తులు వేటాడి హతమార్చినట్టు శనివారం అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందింది. రంగంలోకి దిగిన అటవీశాఖ అధికారులకు అక్కడి ఓ పంట పొలంలో చిరుతపులిని వేటాడిన ఆనవాళ్లు లభించాయి. విచారణను వేగవంతం చేయగా ఆదివారం ఉదయం అదే ప్రాంతానికి చెందిన వినోద్, కురియ, బిను, కుంజప్పన్, విన్సంట్‌లను అరెస్టు చేశారు. వారంతా కలసి దాని మాంసాన్ని వండుకొని తిన్నట్లు గుర్తించారు.

Kerala: Five persons were arrested for allegedly killing a leopard and consuming its meat in Idukki district.

