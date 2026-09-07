ఇరాన్‌ అమెరికా వార్‌ ప్రభావం మామీద అసలు లేదు

సాక్షి,హైదరాబాద్: యూకే వీసా స్కామ్లో కీలక పరిణామం చోటు చేస
నైజీరియాలోని ఓండో రాష్ట్రంలో ఉన్న ఓవో నగరం శోభాయమానంగా వెలిగిపోతోంది.
ఆ మాత్రం దానికే కరువు ప్రాంతంగా ప్రకటించ లేను!
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Sep 7 2026 2:02 PM | Updated on Sep 8 2026 2:03 PM
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