 అవునయ్యా.. ఆయన ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే సీఎం కాలేరు.. అయితే ఏంటి? | Sakshi Cartoon 04-10-2026 | Sakshi
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అవునయ్యా.. ఆయన ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే సీఎం కాలేరు.. అయితే ఏంటి?

Oct 4 2026 5:16 AM | Updated on Oct 4 2026 5:16 AM

Sakshi Cartoon 04-10-2026

అవునయ్యా.. ఆయన ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే సీఎం కాలేరు.. అయితే ఏంటి? 

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