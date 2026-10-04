అవునయ్యా.. ఆయన ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే సీఎం కాలేరు.. అయితే ఏంటి? 

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టైటిల్: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్
సాక్షి కార్టూన్: 02-10-2026
సౌతాఫ్రికా యువ సంచలనం లుహాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్ పురుషుల టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
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Oct 4 2026 5:16 AM | Updated on Oct 4 2026 5:16 AM
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