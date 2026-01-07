 ఆర్‌ 15 సిరీస్‌ యమహా బైక్‌ ధరలపై డిస్కౌంట్‌ | Yamaha Offers Rs 5000 Anniversary Discount on Popular R15 Series | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆర్‌ 15 సిరీస్‌ యమహా బైక్‌ ధరలపై డిస్కౌంట్‌

Jan 7 2026 7:38 AM | Updated on Jan 7 2026 7:44 AM

Yamaha Offers Rs 5000 Anniversary Discount on Popular R15 Series

యమహా మోటార్‌ 70వ వార్షికోత్సవ వేడుక సందర్భంగా యమహా మోటార్‌ సంస్థ తన ఫ్లాగ్‌ప్‌ స్పోర్ట్స్‌ మోటార్‌సైకిల్‌ ఆర్‌15 సిరీస్‌ బైక్‌లపై రూ.5,000 డిస్కౌంట్‌ ప్రకటించింది. ప్రత్యేక తగ్గింపు ధరలు జనవరి 5 నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయని కంపెనీ తెలిపింది. తగ్గింపు తర్వాత యమహా ఆర్‌15 సిరీస్‌లోని యమహా ఆర్‌15ఎస్‌ మోడల్‌ బైక్‌ ప్రారంభం ధర రూ.1,50,700గా ఉంది.

రేసింగ్‌ నుంచి ప్రేరణ పొందిన డిజైన్, ఆధునిక సాంకేతికత, రోజువారీ వినియోగానికి అనువైన రైడింగ్‌ లక్షణాల కారణంగా యువతలో ఈ బైక్‌లకు విశేషణ ఆదరణ లభించింది. భారత్‌లో ఇప్పటివరకు 10 లక్షలకుపైగా యూనిట్ల ఉత్పత్తి జరగడం ఆర్‌15 సిరీస్‌ బ్రాండ్‌ డిమాండ్‌ ప్రతిబింబిస్తుంది.

ట్రాక్షన్‌ కంట్రోల్‌ సిస్టమ్, అసిస్ట్‌ అండ్‌ స్లిప్పర్‌ క్లచ్, క్విక్‌షిఫ్టర్, ఎల్‌ఈడీ లైటింగ్‌ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. 155 సీసీ లిక్విడ్‌ కూల్డ్‌ ఇంజన్‌ ఉంది. ఆరు స్పీడ్‌ గేర్‌బాక్స్‌ ఆప్షన్‌ ఉంది. తగ్గించిన ధరలను పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఇదే సిరీస్‌లోని ఆర్‌15 వీ4 బైక్‌ ధర రూ.1,66,200, ఆర్‌15 ఎం బైక్‌ ధర రూ.1,81,100గా ఉన్నాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మాదాపూర్ లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ యువరాజ్‌ సింగ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

నుమాయిష్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో లేడీస్‌ డే వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 3

గోవాలో బీచ్ ఒడ్డున హీరోయిన్ రాశీ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

కత్రినా కైఫ్ చెల్లిని ఎప్పుడైనా చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 5

జపనీస్ చెఫ్ స్పెషల్.. చరణ్ ఇంట్లో బిర్యానీ పార్టీ! (ఫొటోలు)

Video

View all
After Venezuela Donald Trump Wants Greenland 1
Video_icon

గ్రీన్ ల్యాండ్ పై ట్రంప్ కన్ను
Konaseema Blowout Rise Again 2
Video_icon

తగ్గినట్టే తగ్గి.. ఒక్కసారిగా..!
Brief Analysis On Rayalaseema Lift Irrigation Project 3
Video_icon

రాయలసీమ ప్రాజెక్ట్ పై అసలు కథ.. బాబును అడ్డంగా బుక్ చేసిన మంత్రి నిమ్మల..
Revanth Reddy Shocking Comments On Chandrababu In Assembly 4
Video_icon

జన్మభూమికీ వెన్నుపోటు
RRR Private Bus Fire Accident On Kovvur Gaman Bridge 5
Video_icon

కొవ్వూరు హైవేపై.. ప్రైవేట్ బస్సు దగ్ధం
Advertisement
 