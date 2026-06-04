 కాంబోడియాలో యూపీఐ చెల్లింపులు | UPI In Cambodia: QR-based Payments For Indian Tourists | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కాంబోడియాలో యూపీఐ చెల్లింపులు

Jun 4 2026 10:19 AM | Updated on Jun 4 2026 10:31 AM

UPI In Cambodia: QR-based Payments For Indian Tourists

న్యూఢిల్లీ: దేశీ ఏకీకృత చెల్లింపుల విధానం (యూపీఐ) తాజాగా కాంబోడియాలో కూడా అందుబాటులోకి వచ్చిం​ది. ఇందుకోసం ఎన్‌పీసీఐ ఇంటర్నేషనల్‌ పేమెంట్స్‌ సంస్థ కాంబోడియాకి చెందిన ఎక్లెడా బ్యాంకుతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.

దీని ప్రకారం తొలి దశలో ఆ దేశంలో 45 లక్షల వ్యాపారులకు భారతీయ పర్యాటకులు క్యూఆర్‌ ఆధారంగా చెల్లింపులు చే యొచ్చు. తదుపరి దశలో కాంబోడియా పర్యాటకులు భారత్‌లో కూడా ఈ విధానంలో చెల్లింపులు జరిపే వెసులుబాటును వినియోగంలోకి తెస్తారు. ప్రస్తుతం సింగపూర్, ఫ్రాన్స్, నేపాల్‌ తదితర 8 దేశాల్లో యూపీఐకి అందుబాటులో ఉంది.  
 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణ : పాము (నాగదేవత) ఆకారంలో ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రముఖ బాలనటి ఇక మేజర్.. బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల : అలిపిరి వద్ద పోలీసుల ఓవరాక్షన్‌.. వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలతో అనుచిత ప్రవర్తన (ఫొటోలు)
photo 4

చిరంజీవితో 16 సినిమాలు.. ఈమెతో పాటు కూతుళ్లు కూడా హీరోయిన్లే (ఫొటోలు)
photo 5

'పెద్ది' భామ.. చీరలో నిండుగా అందంగా (ఫొటోలు)

Video

View all
Tropical Storm Jangmi Charges Toward Japan With Lashing Winds 1
Video_icon

మహా ప్రళయం! జంగ్మీ తుఫాను రౌద్రరూపం.. గాలిలో ఎగిరిపడుతున్న కార్లు!
Perni Nani Goosebumps Speech On YS Jagan Padayatra 2
Video_icon

టీడీపీవాడు కూడా జగనే బెస్ట్ అనేలా... పేర్ని నాని గూస్ బంప్స్ స్పీచ్
TDP Goons Attack On Silpa Chakrapani Reddy Residence 3
Video_icon

100 మందా..? 200 మందితో రెడీ! టీడీపీ గుండాలకు శిల్పా స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్!
Bay Of Bengal Moisture Boosts Rain Chances In Telugu States 4
Video_icon

తెలుగు రాష్ట్రాలకు గుడ్ న్యూస్.. వానలు వస్తున్నాయ్!
Iran Drone Attack On Kuwait Airport 5
Video_icon

కువైట్ ఎయిర్ పోర్ట్ పై డ్రోన్ దాడి.. ప్రయాణికుల పరుగులు
Advertisement
 