 రూ.15 వేల లోపు కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్లు! | Top 5 Budget 5G Smartphones Under Rs 15000 for Gaming Reels Social Media | Sakshi
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రూ.15 వేల లోపు కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్లు!

Jun 11 2026 9:28 AM | Updated on Jun 11 2026 9:28 AM

Top 5 Budget 5G Smartphones Under Rs 15000 for Gaming Reels Social Media

యువత స్మార్ట్‌ఫోన్ల వాడకంలో సరికొత్త ట్రెండ్‌ను సృష్టిస్తోంది. కేవలం కమ్యూనికేషన్ కోసమే కాకుండా గేమింగ్, హై-క్వాలిటీ రీల్స్ మేకింగ్, నిరంతర సోషల్ మీడియా బ్రౌజింగ్ కోసం సరికొత్త మోడళ్లను కోరుకుంటున్నారు. యువత అభిరుచులకు, వారి బడ్జెట్‌కు సరిపోయేలా ప్రముఖ మొబైల్ కంపెనీలు మార్కెట్లోకి 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్లను ప్రవేశపెడుతున్నాయి. మెరుగైన ఇంటర్నెట్ వేగం, అమోలెడ్ డిస్‌ప్లేలు, భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యాలు, అదిరిపోయే కెమెరాలతో రూ.15,000 లోపు బడ్జెట్ విభాగంలో ప్రస్తుతం గట్టి పోటీ నడుస్తోంది.

దేశీయ మొబైల్ బ్రాండ్ లావా ఇటీవలే మార్కెట్లోకి తన సరికొత్త 5జీ ఫోన్ ‘షార్క్-2 5జీ’ను లాంచ్ చేసింది. దీని ధర రూ.11,999 ఉందని కంపెనీ చెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలో రూ.15,000 బడ్జెట్ ధరలో లభిస్తున్న ఇతర కంపెనీలకు చెందిన 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్ల వివరాలు కింద తెలియజేశాం.

రూ.15,000 లోపు 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్లు

ఫోన్‌ధర (రూపాయల్లో)స్క్రీన్బ్యాటరీ(mAh)కెమెరా(మెగా పిక్సెల్స్)
రెడ్మీ నోట్ 14 ఎస్ఈ13,9996.67, AMOLED (120Hz)511050 MP + 2 MP
మోటో జీ57 పవర్13,9996.72, FHD+ LCD (120Hz)700050 MP + 8 MP
సామ్‌సంగ్‌ గెలాక్సీ ఎం1714,9996.7, Super AMOLED500050 MP + 5 MP + 2 MP
ఐకూ 14,5006.7, LCD (120Hz)600050 MP
సీఎంఎఫ్ నథింగ్ ఫోన్ 114,6656.7, FHD+ (Dimensity 7300)500050 MP + 2 MP

గమనిక: రిటైలర్‌, సెల్లర్‌ ఆధారంగా ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.

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