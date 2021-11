ప్రపంచం కుబేరుడు ఎలన్‌ మస్క్‌ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అంతు చిక్కని వ్యూహాలు అమలు చేస్తూ వార్తల్లో నిలిచే ఆయన మరోసారి తన శైలిలోనే ప్రవర్తించారు. టెస్లా కంపెనీలో తన షేర్లలో కొన్నింటినీ అమ్మకానికి పెట్టారు.

అడిగి మరీ

సెలబ్రిటీ బిలియనీర్‌ ఎలన్‌ మస్క్‌కి ట్వి‍ట్టర్‌లో భారీ ఫాలోయింగ్‌ ఉంది. సుమారు 63 మిలియన్ల మంది అతని అకౌంట్‌ని ఫాలో అవుతున్నారు. ఈ నెల మొదటి వారంలో అకస్మాత్తుగా తన కంపెనీ షేర్లలో పది శాతం అమ్మాలని అనుకుంటున్నట్టు ట్విట్టర్‌లో వెల్లడించారు. అమ్మాలా ? వద్దా చెప్పాలంటూ తన ఫాలోవర్లు కోరాడు. సుమారు 3.5 మిలియన్ల మంది ఈ ఓటింగ్‌లో పాల్గొనగా.. సుమారు 58 శాతం మంది యూజర్లు షేర్లు అమ్మేయాలంటూ సూచించారు.

అమ్మేశాడు

ట్విట్టర్‌ పోల్‌లో వ్యక్తమైన అభిప్రాయాన్ని అనుసరిస్తూ నిజంగానే తన షేర్లను అమ్మకానికి పెట్టారు ఎలన్‌ మస్క్‌. ఈ మేరకు అమెరికా స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో షేర్ల అమ్మకానికి సంబంధించి ఫారమ్‌ 4ని దరఖాస్తు చేశారు. సుమారు 1.10 బిలియన్‌ డాలర్ల విలువ చేసే 9,30,000 షేర్లు నవంబర్‌ 8న అమ్మేశారు. అంతేకాదు మరో 2.15 షేర్లు సైతం అమ్మేందుకు రెడీ అయ్యారు. టెస్లాలో ఎలన్‌ మస్క్‌కి ఏకంగా 3.6 మిలియన్‌ షేర్లు ఉన్నాయి. ఈ షేర్ల విలువ సుమారు 5 బిలియన్‌ డాలర్లుగా ఉంది. టెస్లా, స్పేస్‌ఎక్స్‌ కంపెనీలకు మేజర్‌ షేర్‌ హోల్డర్‌గా ఉన్న ఎలన్‌ మస్క్‌ సంపద ఫోర్బ్స్‌ జాబితా ప్రకారం 300 బిలియన్‌ డాలర్లుగా ఉంది.

BREAKING: Tesla has filed a Form 4 for Elon Musk with the SEC.

Link: https://t.co/Cbuqk59AaF pic.twitter.com/YbQW3xG8nZ

— Sawyer Merritt 📈🚀 (@SawyerMerritt) November 10, 2021