ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలన్‌మస్క్‌ ట్విట్టర్‌లో తన డిస్‌ప్లే పేరును మార్చుకున్నాడు. టెస్లా కంపెనీలో తన షేర్లను అమ్మేయాలనుకుంటున్నాను అని ప్రకటించిన రెండు రోజులకే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

నేమ్‌ ఛేంజ్‌

టెస్లా, స్పేస్‌ ఎక్స్‌ కంపెనీల యజమాని అయిన ఎలన్‌మస్క్‌ తీరు మిగిలిన బిజినెస్‌ టైకున్లకు భిన్నంగా ఉంటుంది. సంప్రదాయ పద్దతులకు ఎ‍ప్పుడు సవాల్‌ విసరడం ఎలన్‌మస్క్‌కి అలవాటుగా మారింది. ఆ పరంపరలోనే అకస్మాత్తుగా ట్విట్టర్‌లో తన డిస్‌ప్లే నేమ్‌ని ఎలన్‌ మస్క్‌ బదులుగా లార్డ్‌ ఎడ్జ్‌ (Lorde Edge)గా మార్చేసుకున్నారు.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021